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2024 kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet açıkladı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
06.05.2024 11:27
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bu yıl için vekâletle kurban kesim bedelinin yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlendiğini açıkladı.

2024 kurban kesim bedeli ne kadar? Diyanet açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu yıl için vekâletle kurban kesim bedeli yurt içinde 11 bin 750 Lira, yurt dışında ise 4 bin 750 Lira olarak belirlenmiştir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kurban
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