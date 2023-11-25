2024 pasaport ücretleri netleşti! Maliyet katlandı: Yüzde 58,46'lık zam

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi. Böylece pasaport harçlarına da zam gelecek.

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek. Ayrıca, pasaport defter ücreti de yüzde 58,46 oranında artış gösterebilir. Buna göre 501 TL olan pasaport defter ücreti 793 liraya çıkabilir.

2024'TE PASAPORT ALMANIN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Harç ve defter ücreti dahil 2024 yılında pasaport almanın maliyeti ise şöyle:

6 aya kadar 2 bin 431 liraya, 1 yıl için 3 bin 188 TL'ye, 2 yıl için 4 bin 705 liraya, 3 yıl için 6 bin 350 liraya ve 4 yıldan fazla süreli olanlar 8 bin 626'ya yükselecek.







