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2024 pasaport ücretleri netleşti! Maliyet katlandı: Yüzde 58,46'lık zam

25.11.2023 13:04 | Son Güncelleme:
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2024 yılı yeniden değerleme oranları da belli oldu. 2024 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak gerçekleşti. Gelecek yıl pasaport almanın maliyeti ise ortaya çıktı. 4 yıldan fazla süreli pasaport almak isteyenler pasaport defter ücreti ile 8.626 TL ödeyecek. İşte kalem kalem zamlı 2024 pasaport ücretleri...

2024 pasaport ücretleri netleşti! Maliyet katlandı: Yüzde 58,46'lık zam

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi. Böylece pasaport harçlarına da zam gelecek.

Yeni yılda pasaport harcı 6 aya kadar 1638,4 liraya, 1 yıl için 2 bin 395,9 liraya, 2 yıl için 3 bin 912,3 liraya, 3 yıl için 5 bin 557 liraya, 4 yıldan fazla süreli olanlar 7 bin 833 liraya yükselecek. Ayrıca, pasaport defter ücreti de yüzde 58,46 oranında artış gösterebilir. Buna göre 501 TL olan pasaport defter ücreti 793 liraya çıkabilir.

2024'TE PASAPORT ALMANIN MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Harç ve defter ücreti dahil 2024 yılında pasaport almanın maliyeti ise şöyle:

6 aya kadar 2 bin 431 liraya, 1 yıl için 3 bin 188 TL'ye, 2 yıl için 4 bin 705 liraya, 3 yıl için 6 bin 350 liraya ve 4 yıldan fazla süreli olanlar 8 bin 626'ya yükselecek.


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pasaport
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