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2024 son eşik: ‘Mucize ürünlere’ ceza yağdı!

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.07.2024 09:23
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İlaç veya tıbbi cihaz olmadığı için ancak sağlık beyanı ile satılabilen 'mucizevi ürün' tanıtımlarıyla satılan ürünlere ceza yağdı. Ceza miktarı 45 milyon TL'yi aştı. “Sağlık beyanı” kullanma hakkını kaybeden ürünler, 31 Aralık 2024’ten sonra bu ifadeyi etiketlerinden tamamen çıkarmış olacak.

2024 son eşik: ‘Mucize ürünlere’ ceza yağdı!

Halk sağlığını tehdit eden “mucizevi ürünler” için aktarlardan eczanelere, televizyondan internete binlerce noktada denetimler yapılıyor.Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) verilerine göre, 2014-2024 arasındaki sağlık beyanı denetimleri sonucu ilgililere 45 milyon 970 bin TL idari para cezası kesildi. Sağlık beyanı ile satılan ürünler için geçtiğimiz sene düzenlemeler yapılmıştı.t

Milliyet'te yer alan habere göre, Sağlık beyanı ile satılan ürünlerin ruhsatlandırmasından denetimine kadar her aşamasında düzenlemeler yapıldı, yönetmelik ve ilgili kılavuzlarla ilgili süreç Haziran 2023’te tamamlandı ve ürünlerin üreticisi ile reklam yapanlar, mevzuata aykırı tanıtımlardan müştereken sorumlu tutuldu.


Express
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Anahtar Kelimeler:
Ceza denetim ilaç
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