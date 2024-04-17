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2024'te rekor sayıda seçim! IMF'den "mali konsolidasyon" uyarısı geldi

17.04.2024 17:57
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Uluslararası Para Fonu (IMF), 88 ülkede seçimlerin yapıldığı veya yapılacağı bu yılda sürdürülebilir kamu maliyesini korumak ve tamponları yeniden oluşturmak için kalıcı mali konsolidasyon çabalarına ihtiyaç olduğunu bildirdi.

2024'te rekor sayıda seçim! IMF'den "mali konsolidasyon" uyarısı geldi

IMF, Mali İzleme Raporu'nun nisan sayısını "Büyük Seçim Yılında Maliye Politikası" başlığıyla yayımladı. Raporda, küresel ekonomik ve finansal görünüm istikrara kavuşurken, maliye politikasını normalleştirme çabalarının yüksek borç ve bütçe açıklarının etkisiyle mücadele etmeye devam ettiği ve yeni zorluklarla karşı karşıya kaldığı aktarıldı.

Sürdürülebilir kamu maliyesini korumak ve tamponları yeniden oluşturmak için kalıcı mali konsolidasyon çabalarına ihtiyaç olduğu vurgulanan raporda, mali sıkılaşmanın özellikle aşırı ısınan ekonomilerde enflasyonla mücadelenin son aşamasını da destekleyeceği kaydedildi.

Raporda, mali açıklar ve borçların Kovid-19 salgını öncesi tahminlerden daha yüksek olduğu, yüksek faiz oranlarının faiz giderlerini artırdığı, sosyal yardımlar, teşvikler ve transferlere yapılan harcamaların, salgına ve enerji fiyatlarındaki şoklara yanıt olarak uygulamaya konulan destek tedbirlerinin uzatılmasıyla arttığı aktarıldı.

"BÜYÜK SEÇİM YILI"NDA MALİ PATİNAJ RİSKLERİ CİDDİ

Kamu maliyesine yönelik önemli risklerin sürdüğü belirtilen raporda, maliye politikasının normalleşmesine devam edebilmenin çeşitli olumsuzluklara karşı önemli çabalar gerektireceği ifade edildi.

Raporda, dünya nüfusunun ve gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yarısından fazlasını temsil eden 88 ekonomi veya ekonomik bölgede yıl içinde seçimlerin yapıldığı veya yapılacağı, 2024'ün "Büyük Seçim Yılı" olarak adlandırıldığı dikkate alındığında mali patinaj risklerinin ciddi olduğu aktarıldı.

IMF'nin raporunda, "Borç sürdürülebilirliğini ve finansal istikrarı güçlendirmek için çoğu ülkede mali konsolidasyona ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulunuldu.

Maliye politikasının önceki iki yıldaki borç ve açıklardaki hızlı iyileşmenin ardından geçen yıl daha genişlemeci olmaya yöneldiği belirtilen raporda, geçen yıl dünya ekonomilerinin yüzde 85'inden fazlasında para politikası kısıtlayıcı olmaya devam ederken, sadece yarısının maliye politikasını sıkılaştırdığı ve bu oranın 2022'de yüzde 70 civarında olduğu bildirildi.

KAMU BORCUNUN GSYH'YE ORANININ 2029'A KADAR YÜZDE 98,8'E ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR

Raporda, küresel kamu borcunun GSYH'ye oranının 2023'te yüzde 93,2'ye ulaştığı ve salgın öncesi seviyenin yaklaşık 9 puan üzerinde olduğu kaydedildi.

IMF raporunda, küresel kamu borcunun GSYH'ye oranındaki artışa ABD ve Çin'in öncülük ettiği ifade edildi.

Kamu borcunun GSYH'ye oranının bu yıl yüzde 93,8'e çıkmasının beklendiği belirtilen raporda, söz konusu oranın 2029'a kadar yüzde 98,8'e yükseleceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Öte yandan IMF yetkilileri tarafından konuya ilişkin kaleme alınan "Dünyamızın Şimdiye Kadarki En Büyük Seçim Yılında Neden Mali Kısıtlamaya İhtiyacı Var?" başlıklı blog yazısında da hükümetlerin artan borcun ortasında mali konsolidasyon yolunda ilerlemesi gerektiği vurgulandı.

Yazıda, hükümetlerin mali patinajlardan kaçınmaya, tamponları yeniden oluşturmaya ve orta vadede mali sürdürülebilirliği korumaya daha fazla odaklanmaya çağırıldığı aktarıldı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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seçim IMF
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