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2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı: ‘En dibe geldi, artışa hazır olun…’

29.11.2023 11:17 | Son Güncelleme:
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İkinci el ve sıfır araç pazarında son 3 ayda yaşanan gelişmeler ışığında fiyatlar marka-model bazlı olarak ortalama yüzde 20’ye kadar düşüş yaşarken, mevcut durumun önümüzdeki yıl başı itibarıyla değişeceği belirtiliyor.Fiyatlarda daha fazla düşüşün mümkün olmayacağına dikkat çeken sektör temsilcilerinden Muhammed Ali Karakaş, “İkinci el otomobil fiyatlarında en dipteyiz. Maalesef 2024 yılında bu tablo devam etmeyecektir. Tüketicimiz yeni yılda artışa hazırlıklı olsun” dedi.

2024’te tablo değişiyor! İkinci el araba fiyatları için uyarı: ‘En dibe geldi, artışa hazır olun…’

Ticaret Bakanlığı’nın aldığı kararlar, finansman çözümlerindeki çıkmaz ve yüksek faiz oranları sebebiyle ikinci el araç fiyatlarında 3 yılın ardından ilk kez keskin bir düşüş yaşanırken, gözler 2024 yılına çevrildi. Diğer yandan marka-model bazlı olarak ortalama yüzde 20’ye kadar düşen ve bazı modellerde yüzde 30’a yakın fiyat düşüşlerine sahne olan ikinci el otomobil pazarında özellikle kurumsal şirketler, birçok avantajlı kampanya sunmaya çabalıyor.

OTOMOBİL TRAFİK (30)

“Artık fiyatlarda en belki de en düşük seviyelerde, dipteyiz.” değerlendirmesinde bulunan Otomerkezi.net CEO’su Muhammed Ali Karakaş, daha fazla düşüşün mümkün olmayacağına dikkat çekti:

“Fiyatlarda ekstra bir düşüş artık mümkün değil. Merkez Bankası’nın politika faizi konusundaki pozisyonu netleşti ve bu yüksek faiz atmosferinde, mevcut stok maliyetleriyle satıcılar fiyat kıramayacak noktaya geldi” dedi.

OTOMOBİL TRAFİK (37)

FİNANSMAN ÇIKMAZI NEDENİYLE PAZARDA DARALMA BEKLENTİSİ

Geleneksel yıl başı kampanyaları kapsamında birçok avantaj sunulduğunu, ancak yeni yıl ile birlikte hem ikinci el hem de sıfır kilometre araç fiyatlarının tekrar yükseliş trendine gireceğini öngördüklerini söyleyen Karakaş, “Fiyatların yükselişi karşısında otomobil alımı için ihtiyaç olan finansman modellerinin yokluğu, ikinci el araç pazarında önümüzdeki yıl belirli oranda daralmaya neden olacaktır ki sektörde de genel bir endişenin hakim olduğunu görüyoruz. Ancak bankaların kredi verme iştahı artarsa daha stabil bir pazardan söz edebiliriz. Şu anda bazı marka ve modellerde neredeyse geçtiğimiz kış gördüğümüz seviyelere yakın fiyatlarla karşılaşıyoruz” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
ikinci el araba
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