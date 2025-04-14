2024'te tekrar uygulamaya girdi! Bakan Şimşek'ten 'telafi' açıklaması: Enflasyon için olumlu senaryo...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerin mali durumlarını doğru bir şekilde yansıtmaları gerektiğini belirterek ileride cezalı işlemler ile karşılaşmamaları için önemli olduğunu vurguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise enflasyon muhasebesinin doğru uygulanmasını sağlamak için başlattığı denetimleri genişletirken, bugüne kadar tespit edilen matrah farkı 80 milyar lirayı aştı.

2024 YILINDA YENİDEN BAŞLAMIŞTI!

2021 yılından itibaren artan enflasyonla birlikte mali tabloların bu etkilerden arındırılması için 2023 yılında verilen kararla, 2024 yılından itibaren enflasyon muhasebesinin yeniden uygulanmasına başlandı.

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeğe uygun sunulmasını sağlamak amacıyla varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin enflasyon etkilerine göre düzeltilmesini içeren bir muhasebe uygulaması niteliği taşıyor. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, uygulamada düzeltme sonucunda bazı mükellefler için vergi ödeme zorunluluğu doğabiliyor.

Bu konuda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına (VDK) yansıyan usulsüz ve hatalı uygulamalara yönelik denetim işlemleri başlatıldı. Denetimlerin, enflasyon muhasebesini doğru uygulamayan veya istismar eden mükelleflere yönelik olduğu bildirildi.

İNCELEMEYE SEVK EDİLDİLER

Bu kapsamda, VDK Risk Analiz Merkezinin çalışmaları doğrultusunda hatalı işlem yaptığı değerlendirilen mükellefler, uyguladıkları enflasyon düzeltmelerine yönelik tespitleri açıklamak üzere izaha davet edildi. İzah komisyonlarında yürütülen çalışmalar neticesinde, hatalı veya yanlış uygulamada bulunduklarını kabul eden mükellefler yeni beyanname verdi. Bu beyannamelerle beraber enflasyon muhasebesi uygulamasında artırılan matrah, 13,5 milyar liraya yaklaştı. Bu süreçte izahları kabul görmeyen mükellefler ise incelemeye sevk edildi.

80 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Enflasyon muhasebesine yönelik yürütülen ilk denetim çalışmasında hatalı işlemler yapıldığını tespit eden VDK, araştırmasını genişletti. Kurul, farklı ölçeklerdeki mükellefleri hedefleyen ikinci denetim çalışması başlattı. Denetimler sonucunda, artırılması beklenen matrah farkının yaklaşık 67 milyar lira olduğu hesaplandı. Bu denetim sürecinde de yine tespit edilen mükellefler, izaha davet edilecek.

Böylece, denetim sürecinde bugüne kadar tespit edilen matrah farkı, 80 milyar lirayı aştı. Bu tutarın, denetimler sonucunda daha da artması bekleniyor. Enflasyon muhasebesini doğru uygulamayan ve istismar eden mükellefler incelemeye de alınacak.

PETROL FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı. Şimşek, buradaki açıklamasında şu sözleri kullandı:

"Enflasyon düşüş gösteriyor, düşecek, düşmeye devam edecek. Enflasyonu düşürmek için geniş kapsamlı bir politika setimiz var. Programımıza bağlıyız, kararlıyız. Burada ciddi bir politik kararlılık, siyasi destek de söz konusu. Enflasyon düşecek. Son zamanlarda yaşanan piyasa çalkantılarının enflasyon programımız üzerinde etkisi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Dezenflasyon devam edecek. Beklentilerde sınırlı bir kötüleşme olabilir. Liradaki zayıflama sınırlı kaldı. Bu belki enflasyonu biraz yukarıya doğru itebilir ancak bunun geçiş etkisi zayıf kalacak. Neden? Çünkü, iç talep daralıyor. Ayrıca, başka bir telafi unsuru daha ortaya çıkıyor. Bu telafi de zayıflayan petrol fiyatlarından gelecek. Çünkü petrol fiyatları tarife açıklamalarının arkasından çok ciddi şekilde düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon beklentilerindeki sınırlı kötüleşmeyi ve liradaki zayıflığı bir şekilde dengeleyerek olumsuz etkileri sınırlayacak. Dolayısıyla net etkinin dezenflasyonist olmasını bekliyoruz”