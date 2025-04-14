FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 2024'te tekrar uygulamaya girdi! Bakan Şimşek'ten 'telafi' açıklaması: Enflasyon için olumlu senaryo...

2024'te tekrar uygulamaya girdi! Bakan Şimşek'ten 'telafi' açıklaması: Enflasyon için olumlu senaryo...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.04.2025 08:55
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı. Bakan Şimşek, enflasyonu düşürmek için geniş kapsamlı bir politikalarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, Bakanlık şirketler için denetimlerini sürdürürken aynı zamanda vergi incelemelerine de başlıyor.

2024'te tekrar uygulamaya girdi! Bakan Şimşek'ten 'telafi' açıklaması: Enflasyon için olumlu senaryo...

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mükelleflerin mali durumlarını doğru bir şekilde yansıtmaları gerektiğini belirterek ileride cezalı işlemler ile karşılaşmamaları için önemli olduğunu vurguladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada ise enflasyon muhasebesinin doğru uygulanmasını sağlamak için başlattığı denetimleri genişletirken, bugüne kadar tespit edilen matrah farkı 80 milyar lirayı aştı.

iStock-1414585022

2024 YILINDA YENİDEN BAŞLAMIŞTI!

2021 yılından itibaren artan enflasyonla birlikte mali tabloların bu etkilerden arındırılması için 2023 yılında verilen kararla, 2024 yılından itibaren enflasyon muhasebesinin yeniden uygulanmasına başlandı.

iStock-1453500544

Enflasyon muhasebesi, yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeğe uygun sunulmasını sağlamak amacıyla varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin enflasyon etkilerine göre düzeltilmesini içeren bir muhasebe uygulaması niteliği taşıyor. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, uygulamada düzeltme sonucunda bazı mükellefler için vergi ödeme zorunluluğu doğabiliyor.

Bu konuda, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına (VDK) yansıyan usulsüz ve hatalı uygulamalara yönelik denetim işlemleri başlatıldı. Denetimlerin, enflasyon muhasebesini doğru uygulamayan veya istismar eden mükelleflere yönelik olduğu bildirildi.

iStock-1460833722

İNCELEMEYE SEVK EDİLDİLER

Bu kapsamda, VDK Risk Analiz Merkezinin çalışmaları doğrultusunda hatalı işlem yaptığı değerlendirilen mükellefler, uyguladıkları enflasyon düzeltmelerine yönelik tespitleri açıklamak üzere izaha davet edildi. İzah komisyonlarında yürütülen çalışmalar neticesinde, hatalı veya yanlış uygulamada bulunduklarını kabul eden mükellefler yeni beyanname verdi. Bu beyannamelerle beraber enflasyon muhasebesi uygulamasında artırılan matrah, 13,5 milyar liraya yaklaştı. Bu süreçte izahları kabul görmeyen mükellefler ise incelemeye sevk edildi.

iStock-1449572867

80 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Enflasyon muhasebesine yönelik yürütülen ilk denetim çalışmasında hatalı işlemler yapıldığını tespit eden VDK, araştırmasını genişletti. Kurul, farklı ölçeklerdeki mükellefleri hedefleyen ikinci denetim çalışması başlattı. Denetimler sonucunda, artırılması beklenen matrah farkının yaklaşık 67 milyar lira olduğu hesaplandı. Bu denetim sürecinde de yine tespit edilen mükellefler, izaha davet edilecek.

Böylece, denetim sürecinde bugüne kadar tespit edilen matrah farkı, 80 milyar lirayı aştı. Bu tutarın, denetimler sonucunda daha da artması bekleniyor. Enflasyon muhasebesini doğru uygulamayan ve istismar eden mükellefler incelemeye de alınacak.

PARA

PETROL FİYATLARI İÇİN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Küresel Sınamalar ve Türkiye'nin Görünümü" başlıklı bir sunum yaptı. Şimşek, buradaki açıklamasında şu sözleri kullandı:
"Enflasyon düşüş gösteriyor, düşecek, düşmeye devam edecek. Enflasyonu düşürmek için geniş kapsamlı bir politika setimiz var. Programımıza bağlıyız, kararlıyız. Burada ciddi bir politik kararlılık, siyasi destek de söz konusu. Enflasyon düşecek. Son zamanlarda yaşanan piyasa çalkantılarının enflasyon programımız üzerinde etkisi olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Dezenflasyon devam edecek. Beklentilerde sınırlı bir kötüleşme olabilir. Liradaki zayıflama sınırlı kaldı. Bu belki enflasyonu biraz yukarıya doğru itebilir ancak bunun geçiş etkisi zayıf kalacak. Neden? Çünkü, iç talep daralıyor. Ayrıca, başka bir telafi unsuru daha ortaya çıkıyor. Bu telafi de zayıflayan petrol fiyatlarından gelecek. Çünkü petrol fiyatları tarife açıklamalarının arkasından çok ciddi şekilde düştü. Petrol fiyatlarındaki düşüş, enflasyon beklentilerindeki sınırlı kötüleşmeyi ve liradaki zayıflığı bir şekilde dengeleyerek olumsuz etkileri sınırlayacak. Dolayısıyla net etkinin dezenflasyonist olmasını bekliyoruz”

Canlı Borsa
Dolar / TL 38,03 seviyesinden işlem görüyorDolar / TL 38,03 seviyesinden işlem görüyor
Brent petrolün varili 64,40 dolardan işlem görüyorBrent petrolün varili 64,40 dolardan işlem görüyor
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon Mehmet Şimşek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

Gram altın için 5100 TL rakamını verdi! Uzmanlardan kritik yorum

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

3 kişi birleşip alıyor! Ya geliri bölüşüyor ya da satıp kar ediyorlar

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

Kanlı eylemleriyle adını duyuran mafyadan, savcı için ölüm talimatı! 'Savcı kıl bir adam! Laftan anlamıyor'

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Genç doçent hayatını kaybetti, eşi ve oğlu yaralı

Aralarında Gencebay ve Bulut gibi isimler var! Maaş iddiası sonrası...

Aralarında Gencebay ve Bulut gibi isimler var! Maaş iddiası sonrası...

Tanesi 30 bin TL! Kendini üretime verdi, şehirde yapan iki kişiden biri

Tanesi 30 bin TL! Kendini üretime verdi, şehirde yapan iki kişiden biri

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Mynet kullanıcılarına özel geri ödemesiz 20.000 TL!

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

Modern ve dinamik bir koku: Versace Dylan Blue! Bugüne özel indirimde

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.