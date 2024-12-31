2025 Milli Piyango SONUÇLARI SORGULAMA nasıl yapılır? Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda, canlı yayınlanacak mı? İşte sıralı ve tam liste SORGULAMA SAYFASI

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için saatler kaldı. 600 milyon lira tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi bu akşam belli olacak. Yeni yıla zengin olma hayalleri kurarak giren vatandaşlar şimdiden 2025 Milli Piyango sıralı ve tam listesini araştırmaya başladılar. Peki, Yılbaşı Özel Milli Piyango çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango Yılbaşı çekilişi sonuçları nasıl sorgulanır? İşte MPİ Yılbaşı Özel çekişine dair tüm merak edilenler...
Büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişi 31 Aralık 2024 Salı akşamı (bu akşam) saat 18.30'da başlayacak ve saat 23.30'a kadar devam edecek.
Milli Piyango büyük ikramiye çekilişi Milli Piyango TV YouTube kanalı ve Milli Piyango Online üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.
Büyük ikramiyenin tam 600 milyon TL olarak açıklandığı Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden ve Mynet'ten kolaylıkla öğrenilebilecek.
Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişinde bu yıl dağıtılacak büyük ikramiye tutarı 600 milyon TL olacak.
Sonrasında sırasıyla 60 milyon TL, 6 milyon TL, 1.5 milyon TL, 1 milyon TL, 100 bin TL, 50 bin TL, 25 bin TL, 10 bin TL, 6 bin TL, 4 bin TL, 1.800 TL, 1.200 TL, 600 TL, 600 bin TL teselli ikramiyesi olmak üzere toplamda 3.499.050.000 TL tutarında toplam ikramiye dağıtılacak.
Yılbaşı çeyrek bilet fiyatı: 150 TL
Yılbaşı yarım bilet fiyatı: 300 TL
Yılbaşı tam bilet fiyatı: 600 TL
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