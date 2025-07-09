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2025 pasaport harcı nasıl hesaplanır?

Pasaport yurt dışına çıkmak ve diğer dünya ülkelerine gidebilmek için gerekli ve zorunlu bir belgedir. Bazı ülkelere sadece nüfus cüzdanı ile belli süreler içinde olma koşulu ile gidilebilir ancak çoğunlukla pasaport gerekliliği bulunur. Belli şartları yerine getiren herkes pasaport sahibi olabilmektedir.

2025 pasaport harcı nasıl hesaplanır?
Ferhan Petek

Herkes çeşitli nedenlere bağlı olarak iş için ya da sadece turistik amaçlı olarak yurt dışına çıkabilir. Ancak bunun için pasaport sahibi olmak gerekir. Pasaport alabilmek için de belli işlemleri gerçekleştirmek ve çeşitli süreçleri tamamlamış olma şartı bulunmaktadır. Belli bir miktar harç ödemesi de bu şartlar arasında yer almaktadır.

Pasaport harçları çeşitlilik göstermektedir. Kişinin hangi amaçla pasaport almak istediği, nereye gideceği, ne kadar süre ile pasaport almayı düşündüğü, ne tür bir pasaport alacağı gibi çeşitli nedenlere bağlı olarak pasaport harç ücretleri de değişebilmektedir.

Ödenmesi zorunlu olan pasaport harç ücretleri her yıl güncellenmektedir. Güncellenen tutarlar Resmi Gazete’de yayınlanır ve duyurulur. Pasaport başvurusu yapılacağı zaman amaca ve duruma göre bu harçlar ilgili ve yetkili yerlere yatırılmalıdır. Harç ödemesi pasaport alma sürecindeki en önemli şartlardan biridir.

Pasaportlar kullanım amaçlarına göre bordo – umuma mahsus, yeşil – hususi damgalı, gri- hizmet damgalı, siyah – diplomatik, pembe – geçici, olmak üzere farklı türlere sahiptir. Talep edilen pasaporta göre defter renkleri ve harç bedelleri de değişmektedir.

2025 pasaport harcı hesaplama işlemi nasıl yapılır?

Herhangi bir neden için pasaport alacak olan kişiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu almalıdır. Randevudan önce gerekli olan belgelerin tamamlanması ve pasaport harcının yatırılmış olması gerekir. Alınacak olan pasaportun türüne göre yatırılacak ücretlerin yatırıldığına dair makbuz ya da dekont dışında şu belgelerin de tamamlanmış olması gerekir:

  • T.C. kimlik kartı
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Yenileme ise önceki pasaport
  • Engelli ya da reşit olmayan kişiler için temsilciden alınmış muvafakat belgesi

Her yıl güncellenen pasaport harcı ücretleri 2025 yılı için de belirlenmiş ve Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu güncellemelere göre süreler ve harç bedelleri ile defter bedelleri toplamları şu şekildedir:

UMUMA MAHSUS PASAPORT HARÇ VE DEFTER BEDELİ

Süre Harç Bedeli Defter Bedeli Toplam
6 Ay 2.359,40 TL 1.135,00 TL 3.494,40 TL
1 Yıl 3.449,40 TL 1.135,00 TL 4.584,40 TL
2 Yıl 5.631,40 TL 1.135,00 TL 6.766,40 TL
3 Yıl 8.000,00 TL 1.135,00 TL 9.135,00 TL
10 Yıl 11.274,00 TL 1.135,00 TL 12.409,00 TL
Hususi (Yeşil) Pasaport - 1.135,00 TL 1.135,00 TL

Ödemeler çeşitli kanallardan yapılabilmektedir. Pasaport için randevu alındıktan sonra randevu günü ve saatinden önce tüm belgeler tamamlanmalı ve harç ücreti şu seçeneklerden birine yapılmış olmalıdır:

  • PTT şubeleri
  • Vergi Dairesi Müdürlükleri
  • Anlaşmalı olan bankalar
  • Gelir İdaresi Başkanlığına ait olan Digital Vergi Dairesi sitesi
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Anahtar Kelimeler:
pasaport
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