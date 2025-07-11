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2025 SGK muayene katılım payı ne kadar?

Çalışan kişilerin devlet tarafından tanınan ve korunan çeşitli hakları bulunmaktadır. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda tanımlanmış olan muayene katılım payı da bunlardan biridir. Kanun kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için genel sağlık sigortalısı ya da bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödemesi gereken tutar muayene katılım payı olarak isimlendirilmiştir.

2025 SGK muayene katılım payı ne kadar?
Ferhan Petek

Muayene katılım payı ya da muayene katkı payı sağlık hizmetlerinden yararlanabilme amacı ile ödenen ayakta yapılan muayenelerden belli bir oranda alınan bir ücrettir. Bu ücret başvuru yapılan sağlık kurumunun türüne göre değişkenlik gösterebilmektedir. Sağlık hizmetlerinde katılım payı miktarı eczaneler tarafından tahsil edilmektedir. Emekli maaşı alma hakkı kazanmış olan kişilerde ise bu tutar emekli maaşından düşülmektedir. Birinci basamak sınıfında olan sağlık kuruluşlarından muayene katılım payı alınmaz. Diğer sağlık kurumlarında ise farklı tutarlar tahsil edilebilmektedir.

Genel sağlık sigortası sahibi olan kişiler ve onların bakmakla sorumlu oldukları kişiler muayene katılım payı ödemek durumundadırlar. Muayene katılım payı ayakta muayene durumlarında alınmaktadır. İkinci basamakta olan resmi sağlık kurumlarındaki muayenelerde geçerlidir. Ayrıca araştırma ve eğitim hastanelerinde, üniversitelerin hastanelerinde ve özel hastanelerde de muayene katılım payı alınabilmektedir.

Belirtilen bu sağlık kurumlarında dahil oldukları basamaklara göre talep edilen muayene katılım payları farklı miktarlarda olabilmektedir. Bu duruma bağlı olarak ayakta muayenenin gerçekleşmiş olduğu kurum ve kuruluşa göre ödenecek olan miktar da değişkenlik göstermektedir. Muayene katılım payları başvurulan hastanenin çeşidine göre de değişebilmektedir.

Muayene katılım payları sağlık hizmetlerini kullanabilmek adına genel sağlık sigortası bulunan ya da bu kişilerin resmi olarak bakmakla sorumlu oldukları kişiler tarafından ödenmesi zorunlu olan miktarlardır. Bu miktarlar ayakta tedavilerde, diş doktoru muayenelerinde, vücut dışı protez ya da ortezlerde, ayakta tedavi sürecinde sağlanan ilaçlarda ve yardımcı üreme yöntemleri tedavilerinde alınmaktadır.

2025 SGK katılım payı ne kadardır?

Her yıl düzenli olarak güncellenen muayene katılım payları 2025 yılı için belirlenmiş ve açıklanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu, 2025 yılı için muayene katılım ücretlerine güncelleme getirmiştir. Yapılan değişiklikler ve güncellemeler 2025 yılının ocak ayından itibaren geçerli kabul edilmiştir. 10 gün geriye dönük olarak uygulanması kararı alınan yeni ve zamlı olan muayene katılım payları tüm sağlık kurumları için farklı durumlara göre çeşitlilik göstermektedir.

Farklı sağlık kurumlarında farklı basamaklarla sınıflandırılma yapılmıştır. Bu sınıflandırmalara göre muayene katılım paylarının tutarları da farklı olmaktadır. Muayene katılım ücretlerinin zamlı son hallerinde her bir sağlık kurumu ve muayene katılım payının yatırılacağı miktar ve tür belirlenmiştir.

Yapılan güncellemelere göre birinci basamak sağlık hizmetlerinden olan aile hekimliklerinde yapılmış olan ayakta muayenelerden ücret alınmamaktadır. İkinci basamakta olan sağlık hizmetlerinden olan devlet hastaneleri gibi kurumlarında ise muayene katılım ücretleri net olarak belirtilmiştir. SGK'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre:

  • Birinci basamak sağlık hizmetleri olan aile hekimi ayakta muayeneleri katılım payından muaftır.
  • İkinci kademe olan devlet hastanelerinde muayene katılım payı 20 TL olarak güncellenmiştir.
  • Eğitim araştırma ve şehir hastanelerinde muayene katılım payı bedeli 20 TL olmuştur.
  • Tıp fakültesi olan vakıf ve devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde muayene katılım payları 20 TL olarak değiştirilmiştir.
  • Özel hastanelerde muayene katılım payı 2025 yılı için 50 TL olmuştur.

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sgk muayene ücret
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