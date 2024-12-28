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2025'te fiyatı yüzde 44 arttı! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu: '2 ay önceden gelenler var'

28.12.2024 18:02
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2025 yılında araç muayene ücretlerine yüzde 44 zam geldi. Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ödenecek ücret bin 821,60 liradan 2 bin 621 liraya yükselecek. Yürürlüğe girecek yeni tarife üzerinden muayene yaptırmak istemeyenler, araç muayene istasyonları önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

2025'te fiyatı yüzde 44 arttı! Vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu: '2 ay önceden gelenler var'

Araç muayene ücretleri 'yeniden değerleme' oranına göre yüzde 43,93 oranında artacak. Bu nedenle yeni yıla sayılı günler kala araç sahipleri, muayene istasyonlarına akın etti. Yeni tarifenin geçerli olacağı 1 Ocak öncesi Arnavutköy'deki Haraççı 2 muayene istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştu.

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"2 AY ÖNCEDEN MUAYENEYE GELİYORLAR"

Yeni tarifeyle aracını muayene ettirmek istemeyen Ali Kaya, "2024'te bin 621 lira, 2025'te 2 bin 662 lira. İnsanlar 2 ay önceden muayeneye geliyor ki, 2025'in zammına yakalanmayalım. İnsanların birçoğu bunu yapıyor. O yüzden burada görmüş olduğunuz gibi bayağı bir kuyruğa maruz kalıyoruz. Sabahtan beri bu şekilde bekliyoruz. Yapacağımız bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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Araç muayene servisi olan Asım Kaya, "Buradaki yoğunluğumuz, araçlarımız biraz erken geliyorlar. Ocak ayında 2 bin 662 lira olacak. Onun için insanlar Aralık ayında geliyorlar. Bunun nedeni de bin 820 lira olan bütçeden vermek bir daha ki zamdan etkilenmemek için erken gelmeleri sebebiyle yoğunluk oluyor muayene istasyonlarında. Bayağı bir kalabalık oluyor" dedi.

YILBAŞI ÖNCESİ YOĞUNLUK

Saatlerce sıra beklediğini söyleyen Haktan Durmaz, "Aracımın genel muayene tekrarı için geldim. İçerisi çok kalabalık ve sıra var. Randevudan 1 saat sonra bile bekliyorsunuz. Hala bekleyenler var. Yılbaşı öncesi, zamlardan etkilenmemek için çok yoğunluk var" dedi.

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Zafer Oralı, "Her sene bu kadar para, bin 800 lira ödedim 70 lira ise çek farkı ödedim. Yanılmıyorsam, yüzde 43 oranla zamlanacak. Ondan istifade etmek istedim' diye konuştu.

İsmail Özcan ise, "Muayeneye arabamızı, kontrol ettirmeye geldik. Zamdan etkilenmemek, açıklarımız var ise yaptırmak için. Kendim de bakımcıyım, vatandaşa hizmet vermek için geldik" dedi. Araç muayenesinden kalan bir vatandaş ise, "Araç muayenesine geldim yalnız sis farından kaldık" ifadelerini kullandı.

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Sinan Açıkgöz, "Makbuzu da burada, cezasıyla beraber 2 bin 200 lira bir para ödedik. 15 dakikalık bir işlem için 2 bin 200 lira" dedi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 43,93 OLDU

2025 yılı için Yeniden Değerleme Oranı (YDO) yüzde 43,93 olarak açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan oranla TÜVTÜRK'ün araç muayenelerine 2025'te uygulayacağı ücret tarifesi belli oldu. Traktör, motosiklet ve motorlu bisiklet muayene ücretleri 927,60 liradan bin 335 liraya yükselecek. Otomobil, minibüs, kamyonet, arazi taşıtı, özel amaçlı taşıt ve römorklar için ödenecek ücret bin 821,60 liradan 2 bin 621 liraya yükselecek. Otobüs, kamyon ve çekicilerin muayene ücreti ise 2 bin 462,40 liradan 3 bin 544 liraya çıkacak. 1 Ocak itibariyle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve araç muayene ücretleri yaklaşık yüzde 50 oranında artmış olacak.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
araç muayenesi
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