FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

Bazı sulama tesislerinden faydalananlardan 2025'te alınacak işletme ve bakım ücretleri belli oldu.

2025 yılı sulama tesisleri ücret tarifesi belirlendi

2025 Yılı Sulama Tesisleri İşletme ve Bakım Ücret Tarifelerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce işletilen Elazığ Kuzova Pompaj ile yüklenici firmalar tarafından işletilen İzmir Rahmanlar, Adana İmamoğlu (2. 3. ve 4. kısım), Erzurum Kirazlı, Elazığ Kanatlı, Diyarbakır Başlar, Kayseri Bünyan Sarıoğlan (Elbaşı-Karadayı), Şanlıurfa Viranşehir 1. ve 2. kademe, Afyonkarahisar Merkez Evsel Atıksu ve Ballık, Burdur Yarışlı Çiftegelin ve Mamak Kurtuluş, Sivas Nevruz, Giresun Kutluca, Dönençay ve Alısız, Gümüşhane Çevrepınar ve Günbatur, Karabük Hanköy, Kastamonu Hasanlı, Çanakkale Taşoluk tesislerinde belirlenen tarifelere göre işletme ve bakım ücreti alınacak.

Bu yıl sulama tesisleri işletme ve bakım ücret tarifeleri, 27 kategorideki bitki çeşidi, çayır-mera, mevsim dışı sulamalar ve sera için dekar başına 81 lira ile 2 bin 732 lira arasında değişecek, 1000 metreküp su ücreti, 129 lira ile 1015 lira arasında olacak.

İşletme ve bakım ücreti, her bitkinin yıl içindeki yetişme süresine göre tespit edilecek. Bu nedenle bir yıl içinde aynı parsele, biri kalktıktan sonra yenisi ekildiğinde, bu bitkilerin her biri için ayrı ayrı işletme ve bakım ücreti uygulanacak.

Yıllık işletme ve bakım ücretleri, sulama sayısına bakılmaksızın, sulanan parsel sahibinden, kiracı veya ortakçıdan alınacak.

İNDİRİMLER

Bir yıl içinde aynı parsele biri kalktıktan sonra diğer bitki ekildiğinde, bir önceki bitkinin sulanmış olması şartıyla ondan sonra ekilen bitkiler için işletme ve bakım ücreti yüzde 20 indirimli uygulanmaya devam edilecek.

Çiftçilerin devamlı olarak kendi motopomplarıyla suladıkları bitkiler (yağmurlama ve damla sulama dahil) için işletme ve bakım ücreti yüzde 50 indirimli uygulanacak. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyorZara, D&P, Mr DIY... Hepsi listeye girdi! Yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Aile hekimliğinde yeni düzenleme!Aile hekimliğinde yeni düzenleme!

Anahtar Kelimeler:
tarife ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Son dakika! Şile Belediyesi'ne operasyon... Belediye Başkanı Özgür Kabadayı gözaltına alındı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Victor Osimhen'den gece yarısı olay paylaşım! Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı

Aile hekimliğinde yeni düzenleme!

Aile hekimliğinde yeni düzenleme!

'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı

'Altın için 'sonuna geldik' dedi! 'Sürpriz değil' diyerek açıkladı

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

Bekir Bozdağ’ı TBMM’de kızdıran olay! AK Parti sıralarına dönüp böyle söyledi: ‘O arkadaşımız dışarı çıksın’

İletişim Başkanlığı'nda değişim! Fahrettin Altun yerine Burhanettin Duran atandı

İletişim Başkanlığı'nda değişim! Fahrettin Altun yerine Burhanettin Duran atandı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.