2026 asgari ücret ne kadar olacak? Yapay zeka rakam verdi: İşte tahmin...

2026 asgari ücretinin belirlenmesine sayılı günler kala, zam oranına dair beklentiler yeniden gündeme geldi. "Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?" sorusu hem çalışanlar hem işverenler tarafından araştırılıyor. Bu çerçevede farklı yapay zekâ modellerinin yaptığı tahminler dikkat çekici bir tablo sundu.

Yapay zekâ modellerinden farklı senaryolar ChatGPT, Gemini, Deepseek, Claude ve Grok gibi modeller, ekonomik verileri analiz ederek farklı asgari ücret aralıkları ortaya koydu.

İşte "2026 yılı asgari ücret tahmininiz nedir?" sorusuna yapay zekaların yanıtları...

GEMİNİ: 2026 yılı asgari ücreti için şu anki (Aralık 2025) ekonomik veriler ve tahminler, artışın genellikle %20 ile %35 bandında yoğunlaşacağını gösteriyor. 2025 yılı net asgari ücreti olan 22.104 TL üzerinden yapılan hesaplamalar, yeni rakamın 26.500 TL ile 30.000 TL arasında şekillenebileceğine işaret ediyor.

CHATCPT: Uzmanların ortak kanaati, 25 000 TL’nin altında bir rakamın pek olası olmadığı, ancak 30 000 TL’nin biraz üzerinde olan rakamların daha yüksek zam sentleriyle mümkün olduğu yönünde.

GROK: Enflasyon beklentileri (2025 yıl sonu tahmini %31-33 bandında) ve geçmiş yıllardaki uygulama dikkate alındığında, net 28.000 - 29.000 TL aralığında bir rakam güçlü ihtimal. Hükümet genellikle gerçekleşen enflasyona yakın ama biraz altında bir zam + küçük refah payı uyguluyor. Piyasalarda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekstra %5 ekleyebileceği" yönünde beklentiler de var, bu da %25-30 bandını destekliyor.

Claude’un öngörüsü 2026 asgari ücret tahmini 26.000-28.000 TL civarı olabilir.

Bu tahmini şu faktörlere dayanarak yapıyorum:

-2025 asgari ücreti 22.104 TL

-Türkiye'nin son dönemdeki enflasyon seyri ve TCMB'nin hedefleri

-Son yıllardaki artış oranları (%34-49 aralığında değişti)

-Ekonomik istikrar politikaları ve enflasyonla mücadele programı

Eğer enflasyon kontrol altına alınırsa %20-25 civarı bir artış görülebilir ki bu da yaklaşık 26.500-27.500 TL'ye denk gelir.

Deepseek: 2026 net asgari ücret için 25.000 - 31.000 TL bandı makul bir erken tahmin aralığı olarak düşünülebilir.