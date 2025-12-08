FİNANS

2026'da açılacak! Bakan duyurdu: O bölgede demir yolu çalışmaları tamamlanıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Suriye sınırına paralel uzanan Karkamış-Nusaybin Demir Yolu ile Mardin-Şenyurt kesimindeki hatta bakım ve iyileştirme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, "Hattı 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden işletmeye açmayı planlıyoruz. Hattımızın yeniden devreye alınması hem yük taşımacılığı kapasitesini artıracak hem de bölgesel entegrasyona katkı sağlayacak" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu hatlarda yapılan bakım ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. Suriye sınırına paralel uzanan demir yolunda çalışmaların bütün hızıyla sürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, şu cümleleri kurdu:

"350 kilometre uzunluğundaki hattın, 325 kilometresi Karkamış-Nusaybin, 25 kilometresi ise Mardin-Şenyurt kesiminden oluşuyor. Bölgedeki koşulların normalleşmesiyle birlikte Suriye sınırındaki bu stratejik hattı yeniden ayağa kaldırıyoruz. 2011-2024 yılları arasında yapılamayan tüm bakımları tamamlıyor, altyapı ve üstyapı onarımı ile sanat yapıları güçlendirme çalışmalarıyla bölgeye dönük geniş kapsamlı bir planlamayla konuyu ele alıyoruz"

Uraloğlu, çalışmalar kapsamında hat ve istasyon yollarını yeniden yaptıklarını, altyapıda meydana gelen tahribatları giderdiklerini, üstyapının demir yolu bakım araçlarıyla elden geçirildiğini, beton ve ahşap traversleri yenilediklerini bildirdi.

"İYİLEŞTİRME YAPIYORUZ"

İhtiyaç olan yerlerde de altyapıyı yenilediklerine dikkati çeken Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Üstyapıyı demir yolu bakım araçlarıyla elden geçiriyoruz. Güzergah boyunca, balast eksiklerini gideriyor, menfez, köprü ve hemzemin geçitlerin yapım ve iyileştirme işlerini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda mevcut sanat yapılarını da güçlendiriyoruz. Hattın üzerinde yer alan 5 köprünün ıslahı ve güçlendirmesi devam ederken 800 metre uzunluğundaki Karkamış Köprüsü'nde de iyileştirme yapıyoruz."

Uraloğlu, köprü üzerinde kullanılan ve özel üretim olan 1472 traversin değişimini tamamladıklarını aktardı.

KALKINMA YOLUNA KATKI SAĞLAYACAK

Projenin bakım ve onarım çalışmasını bu yıl sonunda tamamlamayı hedeflediklerinin altını çizen Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Hattı 2026'nın ilk çeyreğinde yeniden işletmeye açmayı planlıyoruz. Hattımızın yeniden devreye alınması hem yük taşımacılığı kapasitesini artıracak hem de bölgesel entegrasyona katkı sağlayacak. Karkamış-Nusaybin Demir Yolu Hattı ile Mardin-Şenyurt arasındaki hat Kalkınma Yolu Projesi kapsamında inşa edilecek Ovaköy-Nusaybin Demir Yolu Hattı'nı destekleyerek, uluslararası yük taşımacılığına katkı sunacak."Kaynak: AA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

