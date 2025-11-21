2026'da hayata geçirilecek: 18-29 yaş arasındakiler dikkat!

Yılmaz, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen "Sosyal Panorama 2025: Türkiye'de Değişen Nüfus ve Ailenin Geleceği" sempozyumunda yaptığı konuşmada, tanıtımı gerçekleşen "Sosyal Panorama 2025: Nüfus ve Aile" kitabının, Türkiye'nin toplumsal yapısına ilişkin değerlendirmeler yaparak, nüfusa dair olguları ve projeksiyonları somut bir zeminde ele almak suretiyle politika yapımına ve karar süreçlerine katkı sunacağını belirtti.

YILMAZ'DAN NÜFUS AÇIKLAMASI

Güçlü ve dinamik bir nüfus yapısının yalnızca demografik bir hedef değil, Türkiye'nin geleceğine yön verecek stratejik bir konu olduğunu kaydeden Yılmaz, 1960'tan itibaren nüfusu azaltıcı politikalarla ilgili tarihi geçmişi hatırlattı.

Yılmaz, yıllara göre doğurganlık hızından da örnekler vererek, şunları söyledi:



"Bazı Avrupa ülkelerinden de daha geriye gitmiş durumdayız. Burada kritik bir eşik var, doğurganlık hızı 2,1 olursa nüfus durağan kalıyor, değişmiyor. Bu eşiğin altına düştüğünüz zaman belli bir süre sonra nüfusunuz azalmaya başlıyor. Biz bu oranı yeniden 2,1'in üzerine taşıyamazsak, maalesef bir süre sonra nüfusumuz gerilemeye başlayacak. 2050, 2100 projeksiyonları var, oralarda bugünkü nüfusumuzun gerisine düştüğünü görüyoruz, Türkiye'nin çok daha düşük nüfusa doğru gittiğini görüyoruz bu oranlar değişmezse. 1,48 tarihimizin en düşük değeri, tüm çabamız bunu yukarıya çekmek. Bunlar 1-2 yılda değişecek rakamlar değil. Dolayısıyla Türkiye'nin bu konuyla önümüzdeki on yıllar boyunca yakından ilgilenmesi gerekiyor."

Yaşlı nüfusun arttığını, 2000 yılında 24,8 olan ortalama yaşın 2024'te 34,4'e yükseldiğini kaydeden Yılmaz, toplam nüfusun her yıl 3-4 ay yaşlandığını ve ilden ile de değişiklik gösterdiğini kaydetti.

DESTEKLER ARTIRILACAK

Aile ve Gençlik Fonu'nu da kurduklarını hatırlatan Yılmaz, şöyle devam etti:



"Fon kanalıyla gelecek nesiller adına evliliklere destek sunuyoruz. Yeni evlenen çiftlere 150 bin lira faizsiz, iki yıl geri ödemesiz kredi veriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, özel sponsorları da dahil etti, ev eşyasında ciddi indirimler, başka birtakım desteklerle birlikte imkanı olmadığı için evliliğini erteleyen gençlerimizin ertelememeleri için böyle bir mekanizma oluşturmuş durumdayız. Ocak ayından itibaren de buradaki desteklerimizi artırıyoruz. 18-25 yaş aralığında olanlara 250 bin liraya çıkaracağız, 26-29 yaş aralığında olanlara da 200 bin liraya çıkaracağız."Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır