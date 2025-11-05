FİNANS

2026'da vergi ve harçlara büyük zam: Ehliyetten pasaporta, cezalardan havacılığa her şey artıyor!

2026 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı %25,49 olarak belirlendi. Bu durum, ehliyet ve pasaport harçlarından trafik cezalarına, uçaklardaki sigara cezalarından lazer tutma cezalarına kadar birçok kalemde önemli artışlara yol açacak. Özellikle ücretli çalışanlar için vergi yükü de artacak.

Cansu Akalp

Yeniden Değerleme Oranı Netleşti: Vatandaşın Cebinden Daha Fazla Çıkacak

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte, 2026 yılında geçerli olacak yeniden değerleme oranı kesinleşti: %25,49. Bu oran, devlet tarafından alınan birçok vergi, harç ve ceza için otomatik bir zam anlamına geliyor. Vatandaşlar, yeni yılda ehliyet ve pasaport harçları, araç muayene ücretleri, trafik cezaları, kimlik kartı ve noter ücretleri gibi birçok kalemde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalacak.

Hangi Kalemlerde Ne Kadar Artış Bekleniyor?

  • Ehliyet ve Pasaport Harçları: Yeni yılda ehliyet ve pasaport almak isteyenler, mevcut harçlara ek olarak %25,49 oranında daha fazla ödeme yapacaklar. Bu durum, özellikle ilk kez ehliyet alacak veya pasaportunu yenileyecek olanlar için önemli bir mali yük oluşturacak.
  • Trafik Cezaları: Hız sınırını aşanlar, park yasağını ihlal edenler veya diğer trafik kurallarını çiğneyenler, 2026 yılında daha yüksek cezalarla karşılaşacaklar. Bu artış, trafik kurallarına uyumu teşvik etmeyi amaçlasa da, vatandaşların bütçesini zorlayacak gibi görünüyor.
  • Araç Muayene Ücretleri: Araç sahipleri, periyodik olarak yaptırmak zorunda oldukları araç muayeneleri için de daha fazla ödeme yapacaklar. Bu durum, özellikle eski model araç sahipleri için ek bir maliyet anlamına geliyor.
  • Havacılık Cezaları: Uçuşlarda sigara içen yolculara kesilen ceza 24.681 TL'ye yükseldi. Uçağa lazer tutanların ödeyeceği ceza ise 164.613 TL oldu. Bu cezalar, havacılık güvenliğini tehlikeye atan davranışlara karşı caydırıcılığı artırmayı hedefliyor.

Ücretli Çalışanlar İçin Vergi Yükü Artışı

Yeniden değerleme oranının artması, gelir vergisi tarife dilimlerinin de aynı oranda artacağı anlamına geliyor. Bu durum, özellikle ücretli çalışanlar için yıl içinde ücrete yansıyan vergi yükünün daha belirgin hale gelmesine neden olacak. Yani, çalışanlar yıl içinde daha erken bir tarihte bir üst vergi dilimine girecek ve daha fazla vergi ödeyecekler.

IMEI Kayıt Harcı da Artacak

Yurt dışından getirilen cep telefonları için uygulanan IMEI kayıt harcı da yeniden değerleme oranında artacak. Bu durum, yurt dışından telefon getirenlerin daha fazla ödeme yapmasına neden olacak.

2026 yılında vergi, harç ve cezalarda beklenen artışlar, vatandaşların cebinden daha fazla para çıkmasına neden olacak. Özellikle dar gelirli vatandaşlar ve ücretli çalışanlar, bu artışlardan olumsuz etkilenecekler. Bu durumun, tüketim harcamaları üzerinde de baskı yaratması bekleniyor. Yetkililerin, bu artışların ekonomik etkilerini dikkate alarak, vatandaşların mali yükünü hafifletecek önlemler alması bekleniyor.

