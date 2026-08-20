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2027'de 5 gün izinle 35 gün tatil yapabilirsiniz! İşte 2027 resmi tatil takvimi

Yaz tatilinin sonlarına doğru pek çok çalışan seneye olacak resmi tatilleri hesaplamaya başladı. 2027 yılında 5 gün izinle 35 gün tatil yapılabilecek. İşte 2027 takviminin merak edilen tüm detayları...

2027'de 5 gün izinle 35 gün tatil yapabilirsiniz! İşte 2027 resmi tatil takvimi
Cansu Çamcı

2027 yılı resmi tatil takvimine göre, çalışanlar sadece 5 gün yıllık izin kullanarak hafta sonu birleşimleriyle toplam 35 gün kesintisiz tatil yapabilecek.

Paylaşılan takvimde en uzun tatil blokları Ramazan ve Kurban bayramlarında oluşuyor. 8 Mart Pazartesi tam, 9 Mart Salı günü ise yarım gün izin alan çalışanlar Ramazan Bayramı'nı hafta sonlarıyla birleştirerek 9 güne çıkarabiliyor.

Kurban Bayramı: 16-19 Mayıs tarihlerinde kutlanacak bayramın hemen ardından 20 ve 21 Mayıs tarihlerinde 2 gün izin kullanıldığında, hafta sonu birleşimiyle süreç yine 9 günlük bir tatile dönüşüyor.

Böylece sadece bu iki bayram döneminde toplam 3,5 gün yıllık izin harcanarak 18 gün tatil yapılabiliyor.

YILBAŞI 3 GÜNLÜK TATİL İMKANI VERİYOR

2027 takviminde yer alan bazı resmi tatiller doğrudan cuma veya pazartesi günlerine denk geldiği için çalışanların ek bir yıllık izin harcamasına gerek kalmadan 3'er günlük mola olanağı sunuyor:

1 Ocak Yılbaşı: Cuma gününe denk gelmesiyle hafta sonuyla birleşip 3 günlük tatil imkânı veriyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23 – 25 Nisan): Resmi tatil 23 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Yılbaşında olduğu gibi herhangi bir izin kullanmanıza gerek kalmadan, doğrudan hafta sonuyla birleştirip 3 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

30 Ağustos Zafer Bayramı (28 – 30 Ağustos): Resmi tatil 30 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Herhangi bir izin kullanmanıza gerek kalmadan, önceki hafta sonuyla birleştirip 3 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

4 GÜN İZNE ÇIKARABİLİRSİNİZ

Yazın ortasında veya sonbahar hüznünde bir nefes almak isterseniz, yarım veya bir günlük izinlerle hafta sonunuzu 4 güne çıkarabilirsiniz:

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü (15 – 18 Temmuz): Resmi tatil 15 Temmuz Perşembe gününe denk geliyor. Sonrasındaki 16 Temmuz Cuma günü için sadece 1 gün izin alarak tatili hafta sonuyla birleştirip 4 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (28 – 31 Ekim): Resmi tatil 28 Ekim Perşembe öğleden sonra başlayıp 29 Ekim Cuma gününü kapsıyor. Sadece 28 Ekim Perşembe sabahı için yarım gün (0,5 gün) izin alarak tatili hafta sonuyla birleştirip 4 gün kesintisiz tatil yapabilirsiniz.

2027 de 5 gün izinle 35 gün tatil yapabilirsiniz! İşte 2027 resmi tatil takvimi 1

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resmi tatil yaz yıllık izin izin
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