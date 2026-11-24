Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge uygulamalarını ve Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları ilgilendiren önemli bir değişikliğe gidildi. Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeyle “Bilgi Fişi” uygulaması mevzuattan çıkarılırken, belirli ödeme cihazlarından doğrudan elektronik belge oluşturulmasının önü açıldı. Yeni uygulama 1 Ocak 2027 itibarıyla hayata geçecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği değişikliği, 598 Sıra No'lu Tebliğ ile yürürlüğe girdi. Düzenleme, e-Belge sisteminden ödeme kaydedici cihazların kullanımına, sinema biletlerinden hekimlerin ödeme altyapısına kadar çeşitli alanlarda yenilikler içeriyor.

BİLGİ FİŞİ UYGULAMASI MEVZUATTAN ÇIKARILDI

Yeni düzenlemeyle 509 Sıra No'lu Tebliğ'de bulunan “Bilgi Fişi” tanımı ve bu tanıma bağlı uygulamalar kaldırıldı. Bununla birlikte e-Ticaret işlemlerindeki e-Arşiv faturalar, e-Biletler ve e-Arşiv fatura teslimatlarında kullanılan “ÖKC fatura bilgi fişi” ile “e-Bilet bilgi fişi” ifadeleri de mevzuattan çıkarıldı.

Böylece ödeme kaydedici cihazlarda önce bilgi fişi oluşturulup ardından işlem yapılması yerine, ilgili elektronik belgenin doğrudan düzenlenmesi esas alınacak.

2027'DEN İTİBAREN DOĞRUDAN FATURA KESİLECEK

e-Arşiv Fatura sistemine kayıtlı olmayan mükellefler için yeni bir uygulama devreye giriyor. 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren bu kapsamdaki mükellefler, belirlenen cihazları kullanarak doğrudan e-Arşiv Fatura oluşturabilecek.

Bu kapsamda Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi, Taksi Mali Cihazlar ve izin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar (YN ÖKC) üzerinden elektronik fatura düzenlenebilecek.

SİNEMA İŞLETMELERİNE E-BİLET MECBURİYETİ

Düzenleme sinema sektöründe de yeni bir uygulamayı beraberinde getiriyor. Sinema işletmelerinin Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanarak e-Bilet bilgi fişi oluşturması ve aylık satış raporu alması uygulaması sona erdirildi.

Yerli veya yabancı film gösterimi gerçekleştiren bütün sinema işletmeleri, seyircilerin giriş biletlerini doğrudan e-Bilet şeklinde düzenlemekle yükümlü olacak.

HEKİMLER İÇİN İKİNCİ POS CİHAZI ZORUNLULUĞU KALKTI

Serbest meslek kapsamında hizmet veren hekimleri ilgilendiren değişiklikle, birden fazla ödeme cihazı bulundurma zorunluluğu kaldırıldı. Diş hekimleri ve veteriner hekimler de bu düzenlemenin kapsamına alındı.

e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına kayıtlı olan, makbuz düzenleyebilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları iş yerinde bulunduran hekimlerin ayrıca geleneksel POS cihazı edinmesi ve kullanması gerekmeyecek.

ELEKTRONİK İMZADA MALİ SERTİFİKA ESAS ALINACAK

İzin verilen Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlar aracılığıyla oluşturulan elektronik belgelerde cihazın mali sertifikası kullanılarak gerçekleştirilen elektronik imza, iş sahibinin veya yetkili kişinin imzası yerine kabul edilecek.

Cihazların bozulması ya da çalınması halinde de belirli bir istisna uygulanacak. Bu durumların kanıtlanması şartıyla cihazın onarılması veya yenisinin temin edilmesine kadar geçen süreçte kağıt belge düzenlenmesine izin verilecek.

Öte yandan elektronik belge hazırlama kapasitesine sahip Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların üretici ve ithalatçıları da sorumluluk kapsamına alındı. Bu şirketler; belgelerin hazırlanması, imzalanması, gönderilmesi, muhafaza edilmesi ve yazılım ihtiyaçlarının karşılanması konularında Gelir İdaresi Başkanlığından yetki almış özel entegratörlerle aynı yükümlülükleri üstlenecek.

Hangi elektronik belgelerin bu cihazlar üzerinden düzenlenebileceğine ilişkin ayrıntılar ise Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yayımlanacak kılavuzlarla açıklanacak.