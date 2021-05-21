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21 Mayıs altın bilezik fiyatları | Bugün (21 Mayıs) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

21.05.2021 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın, uzun yıllardır birçok kişi tarafından ilgi çeken değerli metaller arasında bulunuyor. Altın bilezik ise hem yatırım amaçlı hem de takı olarak sıkça tercih ediliyor. Altın bilezik fiyatlarını yakında takip eden vatandaşlar da gelişmeleri araştırıyor. 22 ayar altın bileziğin gram fiyatı dün günü 459,92 seviyesinde kapatırken, 14 ayar altın bilezik ise günü 287,40 seviyesinde kapattı.

Dış piyasalarda yaşanan hareketlilikten de oldukça etkilenen altın bilezik fiyatlarında bugün itibariyle bir yükseliş gözlemleniyor. Altının ons fiyatı, FED tutanaklarının ardından 1.890 dolara yükselmesinin ardından 1.869 seviyelerine geri dönmüştü. Şu an itibariyle ise yeniden bir yükseliş yaşayarak şu an için 1.876 dolardan işlem görüyor.

Türkiye’de 19 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle kapalı olan piyasalar, dün itibariyle hareketlilik yaşadı. 19 Mayıs tarihinde ABD’de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 27 – 28 Nisan toplantısının tutanaklarında, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını konusu gündeme geldi. Bunun üzerine hareketlenen dolar kurundan ise, altın fiyatları da etkilendi.

Bu gelişmelerle dün uluslararası piyasalarda dolar kurundaki artışın etkisiyle altının gram fiyatı, 20 Mayıs tarihinde 510,4 lirayla 9 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve günü yüzde 0,7 artışla 505,7 liradan tamamladı.

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 468,92 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, bugün itibarıyla %0,13 artışla 468,88'dan işlem görüyor. Dün 22 Ayar Bilezik, günü 459,92 seviyesinde kapattı.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 383,69 ile başlayan 18 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 383,70'dan işlem görüyor. Dün 18 Ayar Altın, günü 368,08 seviyesinde kapattı.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 298,41 ile başlayan 14 Ayar Altın, bugün itibarıyla %0,15 artışla 298,43'dan işlem görüyor. Dün en düşük 285,37, en yüksek 287,40 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 287,40 seviyesinde kapattı.
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Anahtar Kelimeler:
Fed
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