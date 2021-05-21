21 Mayıs altın bilezik fiyatları | Bugün (21 Mayıs) altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik ne kadar?

Dış piyasalarda yaşanan hareketlilikten de oldukça etkilenen altın bilezik fiyatlarında bugün itibariyle bir yükseliş gözlemleniyor. Altının ons fiyatı, FED tutanaklarının ardından 1.890 dolara yükselmesinin ardından 1.869 seviyelerine geri dönmüştü. Şu an itibariyle ise yeniden bir yükseliş yaşayarak şu an için 1.876 dolardan işlem görüyor.

Türkiye’de 19 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle kapalı olan piyasalar, dün itibariyle hareketlilik yaşadı. 19 Mayıs tarihinde ABD’de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 27 – 28 Nisan toplantısının tutanaklarında, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını konusu gündeme geldi. Bunun üzerine hareketlenen dolar kurundan ise, altın fiyatları da etkilendi.

Bu gelişmelerle dün uluslararası piyasalarda dolar kurundaki artışın etkisiyle altının gram fiyatı, 20 Mayıs tarihinde 510,4 lirayla 9 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve günü yüzde 0,7 artışla 505,7 liradan tamamladı.