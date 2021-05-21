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21 Mayıs altın fiyatları | Bugün (21 Mayıs) altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

21.05.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları günümüzde yatırımcılar ve takı almak isteyen vatandaşlar tarafından her gün merak ediliyor. Gram altın bir süredir yukarı yönlü ibre ile hareket ederken, dün itibariyle 500 – 508 seviyeleri arasında dalgalandı. Gram altın bugün güne 506 seviyesinde başlarken, çeyrek altın ise güne 830,92 ile başladı.

Türkiye’de 19 Mayıs’ın resmi tatil olması sebebiyle kapalı olan piyasalar, dün itibariyle hareketlilik yaşadı. 19 Mayıs tarihinde ABD’de yayımlanan Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 27 – 28 Nisan toplantısının tutanaklarında, bazı üyelerin varlık alımlarının azaltılmasını konusu gündeme geldi. Bunun üzerine hareketlenen dolar kurundan ise, altın fiyatları da etkilendi.

Bu gelişmelerle dün uluslararası piyasalarda dolar kurundaki artışın etkisiyle altının gram fiyatı, 20 Mayıs tarihinde 510,4 lirayla 9 Kasım 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü ve günü yüzde 0,7 artışla 505,7 liradan tamamladı.

Altın Fiyatları

Ons altında yükseliş

Ons altında yükseliş
Ons altın dün 1.890 dolara kadar yükselse de FED tutanaklarının ardından kazançlarını geri vererek 1.869,5 dolardan günü kapattı. Bugün ise tekrar yükselerek 1.876,26 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?
Güne 506,47 ile başlayan Gram Altın, bugün itibarıyla %0,16 artışla 506,58'dan işlem görüyor. Dün Gram Altın, günü 505,88 seviyesinde kapattı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Güne 830,92 ile başlayan Çeyrek Altın, bugün itibarıyla %0,13 artışla 830,84'dan işlem görüyor. Dün Çeyrek Altın, günü 824,40 seviyesinde kapattı.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Güne 1.661,83 ile başlayan Yarım Altın, bugün itibarıyla %0,14 artışla 1.661,83'dan işlem görüyor. Dün Yarım Altın, günü 1.649,07 seviyesinde kapattı.

TAM ALTIN NE KADAR?

TAM ALTIN NE KADAR?
Güne 3.290,15 ile başlayan Tam Altın, bugün itibarıyla %0,13 artışla 3.289,70'dan işlem görüyor.

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

ZİYNET ALTIN NE KADAR?
21 Mayıs tarihinde Ziynet altının alış fiyatı 3.288,06 TL’den işlem görürken, satış fiyatı ise 3.222,60 TL.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Güne 3.383,92 ile başlayan Cumhuriyet Altını, bugün itibarıyla %0,13 artışla 3.383,69'dan işlem görüyor.

ATA ALTINI NE KADAR?

ATA ALTINI NE KADAR?
Güne 3.383,92 ile başlayan Ata Altın, bugün itibarıyla %0,15 artışla 3.384,41'dan işlem görüyor.
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Anahtar Kelimeler:
gram altın
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