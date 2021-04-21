21 Nisan altın bilezik gram fiyatları | 21 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatının 1.780 dolar seviyesine yükselmesi, altın fiyatlarına da yansıdı. Durgun seyrine devam eden altın bilezik fiyatlarını, yatırımcılar ve birçok vatandaş ilgiyle takip ediyor. Peki 21 Nisan günü 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar? Altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne?