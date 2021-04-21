21 Nisan altın bilezik gram fiyatları | 21 Nisan 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altının ons fiyatının 1.780 dolar seviyesine yükselmesi, altın fiyatlarına da yansıdı. Durgun seyrine devam eden altın bilezik fiyatlarını, yatırımcılar ve birçok vatandaş ilgiyle takip ediyor. Peki 21 Nisan günü 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar? Altın bilezik gram fiyatlarında son durum ne?
Altın bilezik gram fiyatları
22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 429,35 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 21 Nisan itibarıyla %0,32 artışla 430,64 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 419,66, en yüksek 422,11 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 420,99 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 430,64 TL'ye karşılık gelmektedir.
18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 351,31 ile başlayan 18 Ayar Altın, 21 Nisan itibarıyla %0,39 artışla 352,63 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 335,91, en yüksek 337,87 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 336,74 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 352,63 TL'ye karşılık gelmektedir.
14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?
Güne 273,23 ile başlayan 14 Ayar Altın, 21 Nisan itibarıyla %0,37 artışla 274,20 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 262,29, en yüksek 263,82 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 263,35 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 274,20 TL'ye karşılık gelmektedir.
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 460,92 TL // SATIŞ: 465,08 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 747,73 TL // SATIŞ: 763,31 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.495 TL // SATIŞ: 1.528 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.963 TL // SATIŞ: 2.995 TL
ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.010 TL // SATIŞ: 2.952 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.075 TL // SATIŞ: 3.107 TL
ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.044 TL // SATIŞ: 3.129 TL
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