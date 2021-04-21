21 Nisan Altın fiyatları | 21 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Değerli madenler arasında uzun süredir ilgi gören altın, günümüzde de pek çok insan tarafından yatırım amaçlı veya hediyelik olarak sıklıkla tercih ediliyor. Hal böyle olunca birçok insan altın fiyatlarındaki hareketliliği de yakından takip ediyor. 21 Nisan itibariyle Cumhuriyet altını 3,075 TL’den alıcı bulurken, tam altın 2,988 TL’den işlem görüyor.