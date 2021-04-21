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21 Nisan Altın fiyatları | 21 Nisan altın fiyatlarında son durum ne? Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

21.04.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatları, birçok yatırımcının ilgisini çeken piyasalar arasında yer alıyor. Yatırımcılar altın fiyatlarındaki değişimleri yakından takip ediyor. Altının Ons fiyatı 21 Nisan itibariyle %0,13 artışla $1.780 seviyesine yükseldi. Bu değişimden altın fiyatları da olumlu anlamda etkilendi. 21 Nisan gram altın dün kapanış tarihinde 463 TL seviyesinde bulunuyordu. Çeyrek altın ise günü 755 seviyesinde kapattı. 21 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Değerli madenler arasında uzun süredir ilgi gören altın, günümüzde de pek çok insan tarafından yatırım amaçlı veya hediyelik olarak sıklıkla tercih ediliyor. Hal böyle olunca birçok insan altın fiyatlarındaki hareketliliği de yakından takip ediyor. 21 Nisan itibariyle Cumhuriyet altını 3,075 TL’den alıcı bulurken, tam altın 2,988 TL’den işlem görüyor.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 460,92 TL // SATIŞ: 465,08 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 747,73 TL // SATIŞ: 763,31 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.495 TL // SATIŞ: 1.528 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 2.963 TL // SATIŞ: 2.995 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.010 TL // SATIŞ: 2.952 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.075 TL // SATIŞ: 3.107 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.044 TL // SATIŞ: 3.129 TL
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
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