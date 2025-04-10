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21 senedir süregelen davada karar verildi... Sabancı'nın ünlü köşküne 10 haneli rakam değer biçildi!

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
10.04.2025 10:07
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Sabancı Ailesi'nin yıllardır miras anlaşmazlığı yaşadığı Sevilay Sabancı Çınar, Atlı Köşk davasını kazandı. Mahkeme, 2,8 milyar TL değer biçilen tarihi yapının açık artırmayla satışına karar verdi. Satış, herkesin katılımına açık olacak ve aileye öncelik tanınmayacak.

21 senedir süregelen davada karar verildi... Sabancı'nın ünlü köşküne 10 haneli rakam değer biçildi!

Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’nın mirasçılarından biri olan Sevilay Sabancı Çınar, İstanbul Emirgan’daki tarihi Atlı Köşk’e ilişkin açtığı davayı kazandı. İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, ortaklığın giderilmesi talebiyle açılan davada, köşkün açık artırma usulüyle satılmasına karar verdi.

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21 YILLIK HUKUKİ MÜCADELE

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Sevilay Sabancı Çınar, 21 yıl önce başlattığı hukuki süreç sonunda Sabancı Ailesi’ne karşı yasal haklarını kazanmıştı. Yargıtay 14. Hukuk Dairesi’nin kararı doğrultusunda, Çınar, Atlı Köşk üzerindeki 1/48 oranındaki hissesinin tapu kaydını iptal ettirerek mülkiyet hakkını resmen elde etmişti. Çınar’ın, son beş yılda miras hakkına yönelik Sabancı Ailesi tarafından ihmale uğradığı iddiası da dosyada yer almıştı.

AÇIK ARTIRMA YAPILACAK

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi, yaklaşık iki yıl süren davanın ardından Sevilay Sabancı Çınar’ın talebini kabul etti. Mahkeme, Atlı Köşk’ün ve ilgili yapıların, ortaklığın sona erdirilmesi amacıyla açık artırma usulüyle satışına hükmetti. Satıştan elde edilecek gelir, tapu kaydındaki hisselere göre hak sahipleri arasında paylaştırılacak.

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DEĞER TESPİTİ: 2,8 MİLYAR TL

Sevilay Sabancı Çınar’ın avukatı M. Çağrı Bağatur, köşk ve çevresindeki yapıların güncel piyasa değerinin 2 milyar 873 milyon 721 bin 693 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Bağatur, satışın kamuya açık bir ihale yoluyla gerçekleştirileceğini ve herkesin katılımına açık olacağını vurguladı. Sabancı Ailesi’ne yönelik herhangi bir öncelik hakkının ise söz konusu olmadığını belirtti.

KATILIM HERKESE AÇIK

Mahkeme kararı doğrultusunda, Türkiye’de konut alma hakkına sahip olan herkes bu ihaleye katılabilecek. Sabancı Ailesi de diğer katılımcılarla eşit şartlarda ihaleye dahil olabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Köşk dava emlak sabancı satılık ev
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