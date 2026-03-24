İran Türkiye'ye doğal gaz akışını kesti mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

ABD-İran-İsrail savaşı devam ederken bugün İsrail, İran'ın Güney Pars sahasındaki enerji tesislerini vurdu. Bu gelişme sonrası İran'ın Türkiye'ye doğal gaz akışını kestiği iddia edildi.

İRAN TÜRKİYE'YE DOĞAL GAZ AKIŞINI KESTİ Mİ? BAKAN BAYRAKTAR'DAN AÇIKLAMA

Söz konusu iddiayla ilgili resmi açıklama geldi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "İran’dan Türkiye’ye gaz kesildi" iddiasının gerçek dışı olduğunu ifade etti.

Bakan Bayraktar açıklamasının devamında şunları ifade etti:

"Doğal gaz arzında sıkıntı yok. Depolama tesisleri yüzde 71 dolu."