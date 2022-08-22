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22 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

22.08.2022 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatlarında son durum, 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Altın fiyatlarında dalgalanmalar hafta boyunca devam etti. Yaz aylarının gelmesi nedeniyle çok sayıda vatandaş "22 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. İşte 22 Ağustos 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

22 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Altın bilezik fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri düğün sezonu sebebiyle birçok kişi ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 22 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 943,33 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 934,35 TL, satışı ise 943,72 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 745,72 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 741,48 TL'den alınıyor ve 741,92 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 667,80 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 561,94 TL, satışı 674,96 TL oldu.

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