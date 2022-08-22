Altın bilezik fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri düğün sezonu sebebiyle birçok kişi ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 22 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 22 Ağustos 2022 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ve detaylar haberimizde...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 943,33 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 934,35 TL, satışı ise 943,72 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 745,72 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 741,48 TL'den alınıyor ve 741,92 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 667,80 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 561,94 TL, satışı 674,96 TL oldu.

