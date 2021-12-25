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22 ayar altın bilezik fiyatları! 25 Aralık Cumartesi bileziğin gram fiyatı ne kadar?

25.12.2021 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında meydana gelen düşüş, bilezik fiyatlarına da sıçradı. 22 ayar bileziğin gram fiyatındaki düşük seyir devam ediyor. Peki 22 ayar bilezik ne kadar? İşte detaylar…

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı dövize endeksli mevduat sisteminin ardından, dolarda yaşanan sert düşüş, altın fiyatlarına da yansımıştı. Tarihî rekorlarını tazeleyen altın fiyatları, geçtiğimiz haftadan itibaren çöküşe geçmişti. 22 ayar bileziğin gram fiyatı da bu düşüşten nasibini almıştı. Ancak altın ve döviz fiyatları dalgalanmaların sürdürüyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 637,50 Türk lirası, satış fiyatı 640,38 Türk lirası oldu.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış fiyatı 398,44 Türk lirası, satış fiyatı ise 400,24 Türk lirası olarak güncellendi.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış fiyatı 510,28 TL, satış fiyatı 512,58 Türk lirasın ulaştı.

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