22 ayar bileziğin gram fiyatı! 11 Aralık altın bilezik ne kadar?

Yatırımcıların vazgeçilmezi, düğünlerde takı olarak değerlendirilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı, altın fiyatlarına paralel olarak işlemlerine devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövize müdahalesinin ardından döviz kurlarıyla birlikte gerileyen altın fiyatları, tekrardan yönünü yukarı çevirmişti. Altınla birlikte 22 ayar bileziğin gram fiyatı da son günlerdeki yükselişini sürdürdü.
726,19 TL alış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 726,97 TL'den satılıyor.
453,87 TL alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altının gramı, 454,35 TL’den satılıyor.
581,27 TL alış fiyatıyla işlem gören 18 ayar altın ise 581,89 TL’den satılıyor.
Çeyrek altın bugün bin TL’nin üzerindeki konumunu muhafaza ederken, bin 303,28 Türk lirası civarında hareket ediyor.
Geçtiğimiz hafta 700 TL’yi aşarak önemli bir eşiği geçen gram altın, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 797,11 TL’den işlem görüyor.
Son zamanlardaki artışlarla beraber hem 4 bin Türk lirası barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını ise 5 bin 283,00 Türk lirasından alınırken 5 bin 363,00 Türk lirasından satışta.
Yarım altın 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 2 bin 540,07 Türk lirasından alınırken, 2 bin 606,56 Türk lirasından satılıyor.
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