FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 22 ayar bileziğin gram fiyatı! 11 Aralık altın bilezik ne kadar?

22 ayar bileziğin gram fiyatı! 11 Aralık altın bilezik ne kadar?

11.12.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurlarındaki ani hareketlere paralel olarak işlemlerini sürdüren altın türlülerinden 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 11 Aralık 2021 Cumartesi sabahına yatay bir seyirle başladı. 22 ayar bilezik, dünkü kapanışına yakın seviyelerde hareket ediyor.

Yatırımcıların vazgeçilmezi, düğünlerde takı olarak değerlendirilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı, altın fiyatlarına paralel olarak işlemlerine devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövize müdahalesinin ardından döviz kurlarıyla birlikte gerileyen altın fiyatları, tekrardan yönünü yukarı çevirmişti. Altınla birlikte 22 ayar bileziğin gram fiyatı da son günlerdeki yükselişini sürdürdü.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

726,19 TL alış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 726,97 TL'den satılıyor.

14 AYAR SAF ALTININ FİYATI

453,87 TL alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altının gramı, 454,35 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN KAÇ TL?

581,27 TL alış fiyatıyla işlem gören 18 ayar altın ise 581,89 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün bin TL’nin üzerindeki konumunu muhafaza ederken, bin 303,28 Türk lirası civarında hareket ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 700 TL’yi aşarak önemli bir eşiği geçen gram altın, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 797,11 TL’den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son zamanlardaki artışlarla beraber hem 4 bin Türk lirası barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını ise 5 bin 283,00 Türk lirasından alınırken 5 bin 363,00 Türk lirasından satışta.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 2 bin 540,07 Türk lirasından alınırken, 2 bin 606,56 Türk lirasından satılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar ve büyüme beklentisiEnflasyon beklentisinde tarihi artış! TCMB'nin yıl sonu dolar ve büyüme beklentisi
PARTNERKöprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!Köprüde 'evet' dedi: Hala şoktayım!
Altın güne bu seviyeden başladı! Altın güne bu seviyeden başladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acı haberi canlı yayında aldı

Acı haberi canlı yayında aldı

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

Bakan Gül duyurdu: Mahkemeye gitmeden tazminat hakkı geliyor

S&P'den Türkiye açıklaması! Kredi notunu teyit etti

S&P'den Türkiye açıklaması! Kredi notunu teyit etti

Asgari ücret görüşmelerinde son durum!

Asgari ücret görüşmelerinde son durum!

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomotiv bayisine rekor 'stokçuluk cezası'

Otomobil devinden flaş 'üretimi durdurma' kararı

Otomobil devinden flaş 'üretimi durdurma' kararı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Sizi bulutların üzerinde hissettirecek aşırı yumuşak nevresim takımları

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Asgari ücret ne kadar olacak? İşte konuşulan rakamlar

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

İşte en yüksek ve en düşük memur maaşı!

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Asgari ücrette ikinci toplantı yapıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.