22 ayar bileziğin gram fiyatı! 11 Aralık altın bilezik ne kadar?

Yatırımcıların vazgeçilmezi, düğünlerde takı olarak değerlendirilen 22 ayar bileziğin gram fiyatı, altın fiyatlarına paralel olarak işlemlerine devam ediyor. Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövize müdahalesinin ardından döviz kurlarıyla birlikte gerileyen altın fiyatları, tekrardan yönünü yukarı çevirmişti. Altınla birlikte 22 ayar bileziğin gram fiyatı da son günlerdeki yükselişini sürdürdü.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

726,19 TL alış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 726,97 TL'den satılıyor.

14 AYAR SAF ALTININ FİYATI

453,87 TL alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altının gramı, 454,35 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN KAÇ TL?

581,27 TL alış fiyatıyla işlem gören 18 ayar altın ise 581,89 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın bugün bin TL’nin üzerindeki konumunu muhafaza ederken, bin 303,28 Türk lirası civarında hareket ediyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Geçtiğimiz hafta 700 TL’yi aşarak önemli bir eşiği geçen gram altın, 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 797,11 TL’den işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Son zamanlardaki artışlarla beraber hem 4 bin Türk lirası barajını aşan hem de bu seviyelerdeki eşikleri geçen Cumhuriyet altını ise 5 bin 283,00 Türk lirasından alınırken 5 bin 363,00 Türk lirasından satışta.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 11 Aralık 2021 Cumartesi günü 2 bin 540,07 Türk lirasından alınırken, 2 bin 606,56 Türk lirasından satılıyor.



