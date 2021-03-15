22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 14 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL?

15 Mart Pazartesi günü ise hemen hemen aynı seviyelerde başlayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında pek bir değişiklik gözlemlenmedi. Uzun süredir aynı seviyelerde yer alan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında yükseliş trendinin ne zaman görüleceğine dair pek bir bilgi bulunmuyor…

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gramı 380,50 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 382,70 Türk lirası bandında seyrediyor.

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Gram fiyatı 230,22 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 278,03 Türk lirası civarında hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?q

Bugün 685 Türk lirası alış fiyatı olan çeyrek altının satış fiyatı ise 697 Türk lirasından alıcı bekliyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

419 Türk lirası alış fiyatında hareket eden gram altın ise dün piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibrede yer alıyordu. Buna göre bir önceki kapanışını 414,42 TL ile tamamlayan gram altın fiyatları 419,25 TL alış ve 419,34 TL satış fiyatından işlemlerini devam ettirmişti

ALTIN/ONS ($) FİYATI

Dün altının ons fiyatı ise bin 723,36 - bin 723,74 TL civarında bulunan altının onsu ise bin 726 Türk lirasına satılıyor…