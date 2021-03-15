22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 14 ayar bileziğin gram fiyatı kaç TL?

15 Mart Pazartesi günü ise hemen hemen aynı seviyelerde başlayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında pek bir değişiklik gözlemlenmedi. Uzun süredir aynı seviyelerde yer alan 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında yükseliş trendinin ne zaman görüleceğine dair pek bir bilgi bulunmuyor…
Gramı 380,50 Türk lirası alış fiyatı olan 22 ayar bileziğin satışı ise 382,70 Türk lirası bandında seyrediyor.
Gram fiyatı 230,22 Türk lirası olan 14 ayar bileziğin satış gram fiyatı ise 278,03 Türk lirası civarında hareket ediyor.
Bugün 685 Türk lirası alış fiyatı olan çeyrek altının satış fiyatı ise 697 Türk lirasından alıcı bekliyor.
419 Türk lirası alış fiyatında hareket eden gram altın ise dün piyasaların kapalı olduğu günde yeşil ibrede yer alıyordu. Buna göre bir önceki kapanışını 414,42 TL ile tamamlayan gram altın fiyatları 419,25 TL alış ve 419,34 TL satış fiyatından işlemlerini devam ettirmişti
ALTIN/ONS ($) FİYATI
Dün altının ons fiyatı ise bin 723,36 - bin 723,74 TL civarında bulunan altının onsu ise bin 726 Türk lirasına satılıyor…
SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
Alış fiyatı 419,26 TL olan spot altın, 419,35 Türk lirasından satılıyor.
YARIM ALTIN FİYATI
Alış fiyatı bin 370,00 TL olan yarım altın ise bin 372,00 Türk lirasından satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını 2 bin 731,00 Türk lirasından alınırken, 2 bin 779,00 Türk lirasından satılıyor. Cumhuriyet altını önceki gün ise kapanışını 2 bin 740,00 Türk lirasından yapmıştı.
ATA ALTIN FİYATI
Ata Altın ise 2 bin 813,00 Türk lirası alış ve 2 bin 854,00 Türk lirası satış fiyatlarıyla performans sergiliyor.
ZİYNET ALTINI FİYATI
6 bin 657,97 Türk lirası alış fiyatı olan ziynet altın, 15 Mart Pazartesi günü 6 bin 769,25 Türk lirasından satılıyor.
ALTIN DÜŞER Mİ?
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yeni gerginlikler yaşanabileceğini hatırlatan İslam Memiş, bu hafta altın ve gümüşte meydana gelecek yükselişlerin arkasından “tekrar düşer” korkusuyla satış yapmak isteyenleri uyardı.
Altının gramı 500 Türk lirasının, gümüşün gramı ise 10 Türk lirasının üstüne çıkacak.
Satış fırsatı yakaladım, yeniden aşağı yönlü hareket başlayabilir düşüncesini rafa kaldırmak gerek.
Bundan sonra orta vadede yani yaz aylarına kadar 500 Türk lirasının üzerinde bir fiyatlama mümkün olur.
Altının gram fiyatında 397 Türk lirası seviyesi, gümüşün gramında 5.75 Türk lirası seviyesi gibi dip seviyeler test edilmesinin ardından;
Yaz aylarına kadar hem gümüş hem de altın fiyatlarında hızlı yükselmeler yaşanabilir.
-Yüzdük yazmak kuyruğuna geldik, artık altın fiyatları yükselmez, aldığım maliyeti yerine koyduğum zaman hemen satayım düşüncesine sahip olanlar hata yaparlar.
Bununla beraber yaz aylarına kadar hatta 2022’nin ilk çeyreğine kadar sabırla bekleyen yatırımcılar çıkış için fırsat bulacaktır.
Yaz aylarında altının kilogramında 60 bin dolar seviyesini tekrar göreceğimizi tahmin ediyorum. Bu seviyede tekrar altını satıp dolar pozisyonu almanın çok daha akıllıca olacağını düşünüyorum.
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