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22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 18 Aralık Cumartesi altın bilezik fiyatları!

18.12.2021 10:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde tarihî seviyeleri test eden altın fiyatları, yatırımcıların iştahını kabartıyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı da diğer altın türevleri gibi yükselişini sürdürüyor. Altın bilezik, 18 Aralık Cumartesi sabahına dünkü kapanışına yakın seviyelerde başladı.

Düğünlerde takı olarak kullanılmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da değerlendirilen 18 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde yükseliş trendine devam ediyor. Peki 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 18 Aralık 2021 Cumartesi altın bilezik fiyatları…

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22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

907,01 TL alış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 912,61 TL seviyelerinde hareket ediyor.

18 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

18 ayar saf atlın 726,01 TL’den alınırken, 730,49 TL’den satılıyor.

14 AYAR ALTININ GRAMI KAÇ TL?

Güne 566,88 TL alış fiyatından başlayan 14 ayar altının gram satış fiyatı ise 570,38 TL civarında bulunuyor.

ATA ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 6.563,88
SATIŞ: 6.764,55

CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 6.613,00
SATIŞ: 6.713,00

YARIM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 3.172,54
SATIŞ: 3.272,20

ÇEYREK ALTIN FİYATILARI

ALIŞ: 1.591,24
SATIŞ: 1.636,10

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 994,53
SATIŞ: 1.000,67

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