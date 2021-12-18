22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 18 Aralık Cumartesi altın bilezik fiyatları!

Düğünlerde takı olarak kullanılmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da değerlendirilen 18 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde yükseliş trendine devam ediyor. Peki 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 18 Aralık 2021 Cumartesi altın bilezik fiyatları…
907,01 TL alış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin satış fiyatı ise 912,61 TL seviyelerinde hareket ediyor.
18 ayar saf atlın 726,01 TL’den alınırken, 730,49 TL’den satılıyor.
Güne 566,88 TL alış fiyatından başlayan 14 ayar altının gram satış fiyatı ise 570,38 TL civarında bulunuyor.
ALIŞ: 6.563,88
SATIŞ: 6.764,55
ALIŞ: 6.613,00
SATIŞ: 6.713,00
ALIŞ: 3.172,54
SATIŞ: 3.272,20
ALIŞ: 1.591,24
SATIŞ: 1.636,10
ALIŞ: 994,53
SATIŞ: 1.000,67
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