22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 22 Mayıs Cumartesi altının gram fiyatında artış

Kapalıçarşı’nın kapalı olduğu hafta sonu 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları, son dönemlerde yükselişini sürdürüyor. Başta Kapalıçarşı altın fiyatları olmak üzere, altın alış-satış yapan kuruluşlarda altın fiyatları piyasaları etkiliyor.
ALIŞ: 455,32 Türk lirası
SATIŞ: 486,93 Türk lirası
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.316,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.396,00 Türk lirası
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.341,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.391,00 Türk lirası
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.223,77 Türk lirası
SATIŞ: 3.287,27 Türk lirası
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.615,00 Türk lirası
SATIŞ: 1.661,00 Türk lirası
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 812,00 Türk lirası
SATIŞ: 831,00 Türk lirası
GRAM ALTIN
ALIŞ: 505,37 Türk lirası
SATIŞ: 505,12 Türk lirası
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