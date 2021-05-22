FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 22 Mayıs Cumartesi altının gram fiyatında artış

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 22 Mayıs Cumartesi altının gram fiyatında artış

22.05.2021 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 Mayıs Cumartesi sabahı 22 ayar bileziğin gram fiyatında artış yaşandı. Düğünlerde takı olarak kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde artışını sürdürüyor. İşte 22 Mayıs Cumartesi 22 ayar altın bileziğin fiyatları…

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 22 Mayıs Cumartesi altının gram fiyatında artış

Kapalıçarşı’nın kapalı olduğu hafta sonu 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları, son dönemlerde yükselişini sürdürüyor. Başta Kapalıçarşı altın fiyatları olmak üzere, altın alış-satış yapan kuruluşlarda altın fiyatları piyasaları etkiliyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 455,32 Türk lirası

SATIŞ: 486,93 Türk lirası

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.316,00 Türk lirası

SATIŞ: 3.396,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.341,00 Türk lirası

SATIŞ: 3.391,00 Türk lirası

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.223,77 Türk lirası

SATIŞ: 3.287,27 Türk lirası

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.615,00 Türk lirası

SATIŞ: 1.661,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 812,00 Türk lirası

SATIŞ: 831,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

ALIŞ: 505,37 Türk lirası

SATIŞ: 505,12 Türk lirası

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en etkili 5 yolu
5000 TL hibe desteğini kimler alabilir?5000 TL hibe desteğini kimler alabilir?
Yeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldıYeni Zigana Tüneli'nde ışığa az kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Bakan Koca: Bu iş bitmiştir, sorun çözülmüştür

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Ece Seçkin sütyensiz fotoğraflarıyla olay oldu

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

Bir dönümde 50 bin lira kazandırıyor!

ÖTV'siz araç almak mümkün mü?

ÖTV'siz araç almak mümkün mü?

Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi!

Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi!

Elon Musk'tan denetim yorumu!

Elon Musk'tan denetim yorumu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

Altın uzmanı açıkladı: Gram altın önce 450 lira sonra 600 lira olabilir!

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

İŞKUR 9 ay boyunca maaş ödeyecek

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Mirası 70 milyon liraya satıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.