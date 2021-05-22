22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 22 Mayıs Cumartesi altının gram fiyatında artış

Kapalıçarşı’nın kapalı olduğu hafta sonu 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları, son dönemlerde yükselişini sürdürüyor. Başta Kapalıçarşı altın fiyatları olmak üzere, altın alış-satış yapan kuruluşlarda altın fiyatları piyasaları etkiliyor.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 455,32 Türk lirası

SATIŞ: 486,93 Türk lirası

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.316,00 Türk lirası

SATIŞ: 3.396,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.341,00 Türk lirası

SATIŞ: 3.391,00 Türk lirası

TAM ALTIN



ALIŞ: 3.223,77 Türk lirası

SATIŞ: 3.287,27 Türk lirası

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.615,00 Türk lirası

SATIŞ: 1.661,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 812,00 Türk lirası

SATIŞ: 831,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

ALIŞ: 505,37 Türk lirası

SATIŞ: 505,12 Türk lirası



