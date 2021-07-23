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22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 23 Temmuz Cuma 22 ayar ve 14 ayar bileziğin fiyatları…

23.07.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemlerde yaşadığı düşüşlerle dikkat çeken altın fiyatları, diğer türevlerini de etkiliyor. 22 ayar bileziğin gram fiyatı ile 14 ayar bileziğin gram fiyatı da altın fiyatlarına paralel olarak düşüş ya da yükseliş grafiği sergiliyor. 23 Temmuz Cuma günü 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatında düşüş görüldü.

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 23 Temmuz Cuma 22 ayar ve 14 ayar bileziğin fiyatları…

Türkiye’de piyasaların kapalı olmasına rağmen işlemlerini sürdüren altın fiyatları, 23 Temmuz cuma gününe düşüşle başladı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında da düşüş yaşandı. İşte 23 Temmuz Cuma günü 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 448,11 Türk lirası

Satış: 479,44 Türk lirası

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

272,35 Türk lirası

326,92 Türk lirası

ATA ALTIN

Alış: 3.261,00 Türk lirası

Satış: 3.343,00 Türk lirası

CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.297,00 Türk lirası

Satış: 3.347,00 Türk lirası

TAM ALTIN

Alış: 3.184,99 Türk lirası

Satış: 3.247,73 Türk lirası

YARIM ALTIN

Alış: 1.609,00 Türk lirası

Satış: 1.644,00 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

Alış: 805,00 Türk lirası

Satış: 822,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

Alış: 497,31 Türk lirası

Satış: 497,41 Türk lirası

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