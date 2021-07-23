22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? 23 Temmuz Cuma 22 ayar ve 14 ayar bileziğin fiyatları…

Türkiye’de piyasaların kapalı olmasına rağmen işlemlerini sürdüren altın fiyatları, 23 Temmuz cuma gününe düşüşle başladı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüşlerin ardından 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında da düşüş yaşandı. İşte 23 Temmuz Cuma günü 22 ayar bileziğin gram fiyatı…
Alış: 448,11 Türk lirası
Satış: 479,44 Türk lirası
272,35 Türk lirası
326,92 Türk lirası
Alış: 3.261,00 Türk lirası
Satış: 3.343,00 Türk lirası
Alış: 3.297,00 Türk lirası
Satış: 3.347,00 Türk lirası
Alış: 3.184,99 Türk lirası
Satış: 3.247,73 Türk lirası
Alış: 1.609,00 Türk lirası
Satış: 1.644,00 Türk lirası
Alış: 805,00 Türk lirası
Satış: 822,00 Türk lirası
Alış: 497,31 Türk lirası
Satış: 497,41 Türk lirası
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