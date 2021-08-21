22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 21 Ağustos Cumartesi 22 ayar bilezik fiyatları!

Piyasaların kapalı olduğu 21 Ağustos Cumartesi günü 22 ayar bileziğin gram fiyatında, haftanın son işlem günü olan cuma gününe nazaran çok büyük değişiklikler görülmedi. 22 ayar bilezik, dünkü kapanışına yakın seviyelerde alış ve satış işlemlerini sürdürüyor.

21 AĞUSTOS CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 443,24 TL

SATIŞ: 445,63 TL

ALTININ ONS FİYATI

ALIŞ: 1.780,54 TL

SATIŞ: 1.781,62 TL

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.184,47 TL

SATIŞ: 3.240,95 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.152,00 TL

SATIŞ: 3.208,00 TL

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 485,91 TL

SATIŞ 486,04 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 790,00 TL

SATIŞ: 805,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.581,00 TL

SATIŞ: 1.610,00 TL



