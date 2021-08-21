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22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 21 Ağustos Cumartesi 22 ayar bilezik fiyatları!

21.08.2021 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İç ve dış piyasadaki gelişmelerin dışında, dövize de paralel olarak hareket eden altın fiyatlarında, son dönemlerde çok ani yükselişler ya da düşüşler görülmüyor. Uzun zamandır hemen hemen aynı seviyelerde hareket eden altında vatandaşın en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, birkaç gündür hep hemen hemen aynı seviyelerde yer alıyor. İşte 22 ayar bileziğin gram fiyatı…

Piyasaların kapalı olduğu 21 Ağustos Cumartesi günü 22 ayar bileziğin gram fiyatında, haftanın son işlem günü olan cuma gününe nazaran çok büyük değişiklikler görülmedi. 22 ayar bilezik, dünkü kapanışına yakın seviyelerde alış ve satış işlemlerini sürdürüyor.

21 AĞUSTOS CUMARTESİ ALTIN FİYATLARI

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 443,24 TL

SATIŞ: 445,63 TL

ALTININ ONS FİYATI

ALIŞ: 1.780,54 TL

SATIŞ: 1.781,62 TL

REŞAT ALTIN

ALIŞ: 3.184,47 TL

SATIŞ: 3.240,95 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.152,00 TL

SATIŞ: 3.208,00 TL

GRAM ALTIN FİYATLARI

ALIŞ: 485,91 TL

SATIŞ 486,04 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 790,00 TL

SATIŞ: 805,00 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.581,00 TL

SATIŞ: 1.610,00 TL


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