22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar? İşte 21 Ağustos Cumartesi 22 ayar bilezik fiyatları!

Piyasaların kapalı olduğu 21 Ağustos Cumartesi günü 22 ayar bileziğin gram fiyatında, haftanın son işlem günü olan cuma gününe nazaran çok büyük değişiklikler görülmedi. 22 ayar bilezik, dünkü kapanışına yakın seviyelerde alış ve satış işlemlerini sürdürüyor.
ALIŞ: 443,24 TL
SATIŞ: 445,63 TL
ALIŞ: 1.780,54 TL
SATIŞ: 1.781,62 TL
ALIŞ: 3.184,47 TL
SATIŞ: 3.240,95 TL
ALIŞ: 3.152,00 TL
SATIŞ: 3.208,00 TL
ALIŞ: 485,91 TL
SATIŞ 486,04 TL
ALIŞ: 790,00 TL
SATIŞ: 805,00 TL
ALIŞ: 1.581,00 TL
SATIŞ: 1.610,00 TL
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