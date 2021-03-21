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22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 21 Mart 22 ayar bilezik fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.03.2021 09:37 | Son Güncelleme

Yatırım amaçlı ya da özel günlerde sevdiklerine hediye vermek için altın almak isteyen kişiler 22 ayar bilezik ne kadar sorusunun cevabını soruyor. Bileziğe yatırım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından, yoğun hareketliliğin devam ettiği 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. Peki piyasaların kapalı olduğu günde 22 ayar gram bilezik ne kadar? İşte 21 Mart 2021 Pazar 22 ayar bilezik fiyatları...

Yatırım ya da hediye amaçlı altın almak isteyen vatandaşlar soluğu 22 ayar gram bilezik fiyatlarını araştırmakta alıyor. 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar oldu? 21 Mart 2021 Pazar 22 ayar altın bilezik fiyatı ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?
Son günlerde sürekli düşüş ve çıkışlar yaşayan 22 ayar bilezik fiyatlarının, piyasalar kapanmadan önceki son hareketi %0,27 idi.
Değerinin yüksek olmasıyla bilinen 22 ayar bilezik gram fiyatı marka ve modellere bağlı olarak değişebileceği gibi işçiliğe ve bileziğin kalitesine göre de değişiklik gösterebiliyor.
Son hareketiyle %0,27 düşüş yaşayan 22 ayar bilezik, önceki kapanışını 375,00 TL ile yapmıştı. 22 ayar gram bilezik, şu anda 371,00 alış fiyatı ve 374,00 satış fiyatı ile işlem görmekte.

HAFTALIK ULAŞTIĞI EN YÜKSEK DEĞER KAÇTI?

HAFTALIK ULAŞTIĞI EN YÜKSEK DEĞER KAÇTI?
Daha önce haftalık ulaştığı en yüksek değer 385.73 TL olan 22 ayar bilezik, hafta bazından en düşük ise 369.83 TL seviyesini görmüştü.

14 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

14 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?
222,24 TL alış fiyatı bulunan 14 ayar saf altın 268,76 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

18 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?

18 AYAR SAF ALTIN NE KADAR?
198,84 TL alış fiyatı bulunan 18 ayar saf altın 230,80 TL satış fiyatı ile işlem görüyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 661,00 TL alış fiyatına sahipken 674,00 satış fiyatına sahip.

YARIM ALTIN NE KADAR?

YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altının 21 Mart 2021 Pazar günü 1.320,00 TL olarak alınırken 1.345,00 TL satış fiyatına sahip.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını bugün 2.638,00 TL alış; 2.679,00 TL satış fiyatına sahip.
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