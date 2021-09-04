22 ayar bilezik kaç TL? 4 Eylül 22 ayar bileziğin gram fiyatı yükseldi!

Düğünlerde takı olarak değerlendirilen, çoğu vatandaşın da yatırım aracı olarak düşündüğü 22 ayar bileziğin gram fiyatı yükseldi. Uzun zamandır altın fiyatlarıyla paralel olarak gerileyen 22 ayar bilezik, yukarı yönlü ivme kazandı.
441,63 TL alış fiyatı ile güne başlayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 445,54 TL’den satılıyor.
485,47 Türk lirası
490,55 Türk lirası
1.556,33 Türk lirası
1.596,32 Türk lirası
780,61 Türk lirası
798,16 Türk lirası
3.122,43 Türk lirası
3.182,87 Türk lirası
3.199,00 Türk lirası
3.272,00 Türk lirası
1.827,47 Türk lirası
1.828,00 Türk lirası
487,88 Türk lirası
488,17 Türk lirası
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