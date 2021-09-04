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  4. 22 ayar bilezik kaç TL? 4 Eylül 22 ayar bileziğin gram fiyatı yükseldi!

22 ayar bilezik kaç TL? 4 Eylül 22 ayar bileziğin gram fiyatı yükseldi!

04.09.2021 10:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün güne 441,50 TL satış fiyatıyla başlayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 4 Eylül Cumartesi gününe yükselişle başladı. Kapalıçarşı ve piyasaların kapalı olduğu cumartesi günü 441,63 TL alış fiyatı bulunan 22 ayar bileziğin gram fiyatı yükselişe geçti.

Düğünlerde takı olarak değerlendirilen, çoğu vatandaşın da yatırım aracı olarak düşündüğü 22 ayar bileziğin gram fiyatı yükseldi. Uzun zamandır altın fiyatlarıyla paralel olarak gerileyen 22 ayar bilezik, yukarı yönlü ivme kazandı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

441,63 TL alış fiyatı ile güne başlayan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 445,54 TL’den satılıyor.

GRAM ALTIN FİYATI

485,47 Türk lirası

490,55 Türk lirası

YARIM ALTIN FİYATI

1.556,33 Türk lirası

1.596,32 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN FİYATI

780,61 Türk lirası

798,16 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

3.122,43 Türk lirası

3.182,87 Türk lirası

ATA ALTIN FİYATI

3.199,00 Türk lirası

3.272,00 Türk lirası

ALTIN/ONS ($) FİYATI

1.827,47 Türk lirası

1.828,00 Türk lirası

SPOT ALTIN TL/GR FİYATI

487,88 Türk lirası

488,17 Türk lirası

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