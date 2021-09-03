22 ayar bilezikte düşüş! 3 Eylül Cuma 22 ayar bilezik ne kadar?

Dün 442,20 TL civarında hareket eden 22 ayar bilezik fiyatları 3 Eylül Cuma günü düştü. Düğünlerde takı olarak değerlendirilen, birçok vatandaşın da yatırım aracı olarak kullandığı 22 ayar bilezik, 441 TL seviyelerinde yer alıyor…
438,60 TL’den alınan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 441,50 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN: 482,75 TL
ONS ALTIN: 1.811,33 TL
CUMHURİYET ALTINI: 3.176,00 TL
YARIM ALTIN: 1.594,00 TL
ÇEYREK ALTIN: 797,00 TL
REŞAT ALTIN: 3.208,95 TL
KULPLU REŞAT ALTIN: 3.211,20 TL
22 AYAR ALTIN: 456,49 TL
18 AYAR ALTIN: 352,33 TL
14 AYAR ALTIN: 317,89 TL
GÜMÜŞ: 6,38 TL
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