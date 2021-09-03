22 ayar bilezikte düşüş! 3 Eylül Cuma 22 ayar bilezik ne kadar?

Dün 442,20 TL civarında hareket eden 22 ayar bilezik fiyatları 3 Eylül Cuma günü düştü. Düğünlerde takı olarak değerlendirilen, birçok vatandaşın da yatırım aracı olarak kullandığı 22 ayar bilezik, 441 TL seviyelerinde yer alıyor…

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?

438,60 TL’den alınan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, 441,50 TL’den satılıyor.

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI…

GRAM ALTIN: 482,75 TL

ONS ALTIN: 1.811,33 TL

CUMHURİYET ALTINI: 3.176,00 TL

YARIM ALTIN: 1.594,00 TL

ÇEYREK ALTIN: 797,00 TL

REŞAT ALTIN: 3.208,95 TL

KULPLU REŞAT ALTIN: 3.211,20 TL

22 AYAR ALTIN: 456,49 TL

18 AYAR ALTIN: 352,33 TL

14 AYAR ALTIN: 317,89 TL

GÜMÜŞ: 6,38 TL



