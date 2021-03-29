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22 ayar ve 14 ayar bilezik fiyatları | Bileziğin gramı ne kadar? (29 Mart Pazartesi)

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 07:09 | Son Güncelleme

Son haftalarda dolar kuruna paralel olarak aşağı yönlü ivme kazanan 22 ayar ve 14 ayar bileziğin gram fiyatlarında birkaç gündür hareketlilik yaşanıyor. 380 TL seviyelerini kadar gören 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerdeki dalgalanmaların ardından 400 TL eşeğini aştı.

Düğünlerde takı olarak değerlendirilmesinin yanında yatırım aracı olarak da kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde yükseliş içerisinde. Özellikle 29 Mart Pazartesi günü Kapalıçarşı’daki anlık fiyatlara göre 22 ayar bileğin gram fiyat 404 TL seviyelerinde hareket ediyor…

22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?

22 ayar bileziğin gram fiyatı 404 TL civarında hareket ederken, satış fiyatı ise 434 TL'den işlem görüyor...

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 404,86 Türk lirası SATIŞ: 434,52 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası

YARIM ALTIN

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.450,00 Türk lirası SATIŞ: 1.484,00 Türk lirası

TAM ALTIN

TAM ALTIN
ALIŞ: 2.862,78 Türk lirası SATIŞ: 2.919,33 Türk lirası

CUMHURİYET ALTINI

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası

ATA ALTIN

ATA ALTIN
ALIŞ: 2.962,00 Türk lirası SATIŞ: 3.043,00 Türk lirası

GRAM ALTIN

GRAM ALTIN
ALIŞ: 450,47 Türk lirası SATIŞ: 450,53 Türk lirası

ÇEYREK ALTIN

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 727,00 Türk lirası SATIŞ: 742,00 Türk lirası
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