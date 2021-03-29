22 ayar ve 14 ayar bilezik fiyatları | Bileziğin gramı ne kadar? (29 Mart Pazartesi)

Düğünlerde takı olarak değerlendirilmesinin yanında yatırım aracı olarak da kullanılan 22 ayar bileziğin gram fiyatı, son günlerde yükseliş içerisinde. Özellikle 29 Mart Pazartesi günü Kapalıçarşı’daki anlık fiyatlara göre 22 ayar bileğin gram fiyat 404 TL seviyelerinde hareket ediyor…
22 ayar bileziğin gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bileziğin gram fiyatı 404 TL civarında hareket ederken, satış fiyatı ise 434 TL'den işlem görüyor...
22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?
ALIŞ: 404,86 Türk lirası
SATIŞ: 434,52 Türk lirası
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.450,00 Türk lirası
SATIŞ: 1.484,00 Türk lirası
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.862,78 Türk lirası
SATIŞ: 2.919,33 Türk lirası
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 2.968,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.014,00 Türk lirası
ATA ALTIN
ALIŞ: 2.962,00 Türk lirası
SATIŞ: 3.043,00 Türk lirası
GRAM ALTIN
ALIŞ: 450,47 Türk lirası
SATIŞ: 450,53 Türk lirası
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 727,00 Türk lirası
SATIŞ: 742,00 Türk lirası
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