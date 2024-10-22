22 Ekim'de önemli ekonomi başlıkları: BofA 2025 yılında Türkiye'den umutlu!

HSBC Global Research, Ünlü & Co ve Deniz Yatırım, kar tahminlerini açıklayan kurumlar arasında. Deniz Yatırım, birkaç çeyrektir gördüğümüz gibi enflasyon düzeltmesi uygulayan şirketler için kar tahmini yayımlamadı ancak görüştükleri şirketlerle ilgili genel bir not yayımladı. Deniz Yatırım’ın raporunda şu kısım dikkat çekiyor:

“Haziran’ın ikinci yarısında başlayan iç talepteki ivme kaybı üçüncü çeyrek finansallarında etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Şirketlerin önemli bir kısmı ciro kalemlerinde kendi bütçeleri ile paralel seyreder durumda olsa da pazar kaybına uğramamak adına marjlardan feragat edilmesi söz konusu. Muhtemelen yıl sonu yönlendirmeleri (guidance) rakamları için de bu tarz bir düzeltme masada. İhracat ağırlıklı çalışan ya da gelirleri YP olan tarafta ise liranın reel bazda değerli kalmaya devam etmesi karlılık üzerindeki etkisini koruyor. Keza Avrupa’daki zayıflık yıl başlangıcındaki öngörülen düşüklükte olmasa da yine de geçerli oluyor.”

GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 48 DARALMA BEKLENİYOR!

Deniz Yatırım, araştırma kapsamında yer alan bankaların net kar rakamının bir önceki döneme göre yüzde 21 ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 48 daralmasını bekliyor. Ünlü & Co da dün üçüncü çeyrek beklentilerini paylaşan raporunu yayımladı. Bankacılık sektörü tahmini Deniz Yatırım ile aynı. Bankalar için yıllık yüzde 48, önceki çeyreğe göre yüzde 21 net kar daralması bekleniyor. Finans-dışı şirketler için ise yüzde 19 çeyreklik ve yüzde 36 FAVÖK büyümesi bekleniyor.

BOFA 2025 YILINDA TÜRKİYE EKONOMİSİNDEN UMUTLU

Bank Of America Global Research (BofA), Türk bankalarına yönelik 2024 ve 2025 tahminlerini içeren yeni raporunu yayımladı. Raporda, Türk bankalarının net faiz marjı (NIM) toparlanmasının, uygulanan makro ihtiyati tedbirler nedeniyle beklenenden uzun sürdüğü, ancak 2025 yılında fırsatların artacağı vurgulanıyor. BofA'nın analizine göre, uzun süredir gelir baskısı yaşayan bankalarının kârlılıklarının toparlanması için faiz indirimleri kilit bir rol oynayacak. Özellikle, 2025 yılında bankalar için yeniden değerleme sürecinin yoğunlaşacağı ve yatırımcıların bu dönemde erken hamle yaparak fırsatlardan yararlanabileceği vurgulanıyor.

2024 yılı son çeyreğinde önemli performans riskleri olmasına rağmen, BofA bankaların 2025- 2026 dönemi için yüzde 29-37 arasında özsermaye kârlılığı (RoE) öngörüyor. Bu dönem, bankalar açısından 2017’den bu yana görülen en önemli dönüşüm süreci olabilir. Rapora göre, bu dönüşüm sürdürülebilir bir hisse başı kar toparlanmasını beraberinde getirecek. BofA, özel bankaların cazip yatırım fırsatları sunduğuna da dikkat çekmiş. Raporda, 2025 yılı için özel bankaların Fiyat/Kazanç (P/E) oranının yüzde 14, fiyat/defter değeri (P/B) oranının ise yüzde 0.9 seviyelerinde olduğu ve bunun yatırımcılar için çekici olduğu ifade ediliyor.

TÜRKİYE'YE DEV YATIRIM

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Uşakov, Tataristan’ın Kazan kentinde 22-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek BRICS Zirvesi öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Uşakov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından birçok liderin ağırlanacağını ifade etti. Erdoğan ve Putin’in 23 Ekim’de Kazan’da bir araya geleceğini açıklayan Uşakov, bu görüşmede Türkiye’de kurulması planlanan doğal gaz merkezi gibi önemli başlıkların ele alınacağını ifade etti.

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden BYD, Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar dolar yatırım planlamıştı. Manisa’da devreye girecek yatırım şu anda ÇED sürecinde. BYD, Türkiye'de kuracağı fabrikaya tedarik sağlamak üzere Fransız otomobil parçası tedarikçisi Forvia ile sözleşme imzaladı. Forvia, halihazırda BYD’nin Macaristan tesisine parça tedarik ediyor. Manisa fabrikası BYD'nin Avrupa'daki ikinci üretim merkezi olacak.

İLANLARDA KONUT FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI

Sahibinden.com ile Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) işbirliğiyle hazırlanan "sahibindex Kiralık ve Satılık Konut Piyasası Görünümü" raporunun eylül sonuçları paylaşıldı. Rapora göre, satılık konut ilanlarındaki metrekare fiyatlarının yıllık artış oranları üç büyük şehirde azalma gösterdi. İstanbul’da bu oran %20,8, Ankara’da %22,4 ve İzmir’de %26,6 olarak kaydedildi. Türkiye genelinde ise kiralık konut ilanlarındaki metrekare fiyatlarının yıllık artış oranı eylülde %45,2’ye düştü. İstanbul’da yıllık kira artışı %46,2, Ankara’da %51,3 ve İzmir’de %56,3 ile dikkat çekti.

AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENİYOR

Fitch Ratings, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) haziran ayında başlattığı politika gevşeme döngüsü kapsamında, faiz oranlarını toplamda 200 baz puan düşürerek 2025 yılı sonu itibarıyla yüzde 2'ye kadar indirmesini bekliyor. ECB, 17 Ekim'de politika faizlerini 25 baz puan indirerek mevduat faizini yüzde 3,25 seviyesine çekmişti. Fitch, aralık ayındaki toplantıda da 25 baz puanlık bir indirim daha öngörüyor. 2025 yılı boyunca ise ECB’nin mart, haziran, eylül ve aralık aylarında üçer aylık dönemlerde 25'er baz puanlık indirimler yaparak yıl genelinde 100 baz puanlık bir faiz indirimi gerçekleştirmesi bekleniyor.

BAKAN ŞİMŞEK VE MERKEZ BANKASI BAŞKANI KARAHAN ABD'YE GİDİYOR!

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantıları dün Washington’da başladı. Global finansın en önemli aktörlerini bir araya getirecek bu toplantılar, 26 Ekim'e kadar devam edecek. Toplantılar çerçevesinde, küresel ekonomik görünüm üzerine değerlendirmelerin yer aldığı Dünya Ekonomik Görünüm Raporu, Küresel Finansal İstikrar Raporu ve Mali İzleme Raporu gibi önemli raporların yayımlanması bekleniyor. Türkiye’yi temsilen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan toplantılara katılacak.

Türkiye'nin ilk yatırım fonu olma unvanını taşıyan ‘TI1 – İş Portföy Para Piyasası Fonu’ 108,3 milyar TL büyüklüğe ulaşarak 100 milyar TL eşiğini aşan ilk TL yatırım fonu oldu. Türkiye İş Bankası Grubu’nun portföy yönetim iştiraki olan İş Portföy bünyesinde yer alan fon, 1987 yılında Likit Fon olarak kurulmuştu. Daha sonra yapılan düzenlemeler sonucunda İş Portföy’e devredilerek para piyasası fonu adını aldı.