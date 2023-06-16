FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini... Canlı yayında 'Yüzde 30' dedi, Mehmet Akif Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi

22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini... Canlı yayında 'Yüzde 30' dedi, Mehmet Akif Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi

16.06.2023 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasalardaki hareketlik sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelen açıklamalar faiz konusunda 'değişim' sinyali olarak yorumlanmıştı. Tüm gözler 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına çevrilirken, çok konuşulacak bir tahmin geldi. Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Ege Yazgan, "Ben doğrusu yüzde 30 civarı faiz oranı bekliyorum." derken, programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi.

22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini... Canlı yayında 'Yüzde 30' dedi, Mehmet Akif Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi

Piyasalardaki hareketlilik ve yüksek fiyatlar karşısında gözler yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uygulayacağı politikalara çevrildi. Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle ekonomide nasıl bir yol haritası belirleneceği merakla beklenirken, piyasalar bir yandan da 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI

KKTC ve Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin konuya ilişkin 'sorularını' yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hazine ve Maliye Bakanımızın adımlarını süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla atmasını kabullendik." sözleri bazı kesimler tarafından faiz artışı sinyali olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri sonrası kamuoyu 22 Haziran'da faiz artışı beklentisine girerken; konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"DEĞİŞİM OLACAĞI SİNYALİ VERİYOR"

Habertürk'teki canlı yayına katılan Prof. Dr. Ege Yazgan, ekonomik politikada büyük bir değişim beklediğini söyleyerek "Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesi ve Merkez Bankası'ndaki değişiklik, bize son iki yıldır uygulanan ekonomi politikasında bir değişim olacağı sinyali veriyor." diye konuştu.

ersoy

"YÜZDE 30 CİVARI FAİZ ORANI BEKLİYORUM"

"Faizin yukarı çıkartılması bütün sorunların çözüleceği anlamına gelmiyor. Bu sadece bir başlangıç olacak." diyen Yazgan, "Ben doğrusu yüzde 30 civarı faiz oranı bekliyorum. Yani şuan 8,5 olan politika faizinin 21,5'luk bir artışla 30'a gelmesini bekliyorum" dedi.

İlginizi Çekebilir

Kamuda çalışan işçilere ikramiye! Tarih açıklandı

Kamuda çalışan işçilere ikramiye! Tarih açıklandı

 Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

 Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

Zehir zemberek sözler: "Ayıptır! Özür dilemeniz gerekiyor"

 Muharrem İnce: "Evlatlarım hazır olun"

Muharrem İnce: "Evlatlarım hazır olun"

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yazgan'ın yüzde 30'luk faiz tahmini dikkat çekerken; programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy, şaşkınlığını gizleyemedi.

1


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Adalet Bakanlığı PGA Tour ve LIV Golf birleşmesini soruşturmaya hazırlanıyorABD Adalet Bakanlığı PGA Tour ve LIV Golf birleşmesini soruşturmaya hazırlanıyor
Dikkat çeken asgari ücret tahmini! Dikkat çeken asgari ücret tahmini!
SON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözlerSON DAKİKA: Erdoğan'dan asgari ücret için heyecanlandıran sözler
Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası

En Çok Okunan Haberler

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

Abdüllatif Şener canlı yayında CHP'den istifa ettiğini duyurdu!

CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi... 3 partiden flaş karar!

CHP listelerinden Meclis'e girmişlerdi... 3 partiden flaş karar!

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem başladı

Dikkat çeken asgari ücret tahmini!

Dikkat çeken asgari ücret tahmini!

Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Asgari ücret ne zaman belli olacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı

Kamuda çalışan işçilere ikramiye! Tarih açıklandı

Kamuda çalışan işçilere ikramiye! Tarih açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Ölü taklidi yapıp cenaze töreni hazırladı! Helikopterle gelince şaşırttı

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Kahve aşıkları buraya! Fakir Türk kahve makinesinde 1100 TL indirim

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

Evin havuzuna girdi! Hareketli dakikalar yaşandı

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

1 milyon dolarlık sigorta! “Penisim o kadar büyük ki yaralanmalar...”

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Bir airfryerdan daha fazlası... İster fırın ister yavaş pişirici olarak kullanın, şimdi indirimde!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.