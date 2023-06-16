22 Haziran için çok konuşulacak faiz tahmini... Canlı yayında 'Yüzde 30' dedi, Mehmet Akif Ersoy şaşkınlığını gizleyemedi

Piyasalardaki hareketlilik ve yüksek fiyatlar karşısında gözler yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in uygulayacağı politikalara çevrildi. Merkez Bankası Başkanlığına Hafize Gaye Erkan'ın getirilmesiyle ekonomide nasıl bir yol haritası belirleneceği merakla beklenirken, piyasalar bir yandan da 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına kilitlenmiş durumda.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ GÜNDEM YARATTI

KKTC ve Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin konuya ilişkin 'sorularını' yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hazine ve Maliye Bakanımızın adımlarını süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla atmasını kabullendik." sözleri bazı kesimler tarafından faiz artışı sinyali olarak yorumlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleri sonrası kamuoyu 22 Haziran'da faiz artışı beklentisine girerken; konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalar geldi.

"DEĞİŞİM OLACAĞI SİNYALİ VERİYOR"

Habertürk'teki canlı yayına katılan Prof. Dr. Ege Yazgan, ekonomik politikada büyük bir değişim beklediğini söyleyerek "Seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in getirilmesi ve Merkez Bankası'ndaki değişiklik, bize son iki yıldır uygulanan ekonomi politikasında bir değişim olacağı sinyali veriyor." diye konuştu.

"YÜZDE 30 CİVARI FAİZ ORANI BEKLİYORUM"

"Faizin yukarı çıkartılması bütün sorunların çözüleceği anlamına gelmiyor. Bu sadece bir başlangıç olacak." diyen Yazgan, "Ben doğrusu yüzde 30 civarı faiz oranı bekliyorum. Yani şuan 8,5 olan politika faizinin 21,5'luk bir artışla 30'a gelmesini bekliyorum" dedi.

ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yazgan'ın yüzde 30'luk faiz tahmini dikkat çekerken; programın sunucusu Mehmet Akif Ersoy, şaşkınlığını gizleyemedi.



