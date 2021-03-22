22 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları

Merkez Bankası’nda yaşanan gelişmelerin ardından döviz ve altın kurları vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 22 Mart’ta anlık çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatlarını anlık olarak takip eden bazı vatandaşlar elindeki altını bozdurmayı düşünürken, kimileri de altını yatırım aracı olarak kullanıyor. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları!