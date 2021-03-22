FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 22 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları

22 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 23:09 | Son Güncelleme

22 Mart altın fiyatları vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde araştırılıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip edenler, anlık gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatlarını detaylı olarak inceliyor. Peki, 22 Mart’ta gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları!

Merkez Bankası’nda yaşanan gelişmelerin ardından döviz ve altın kurları vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 22 Mart’ta anlık çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatlarını anlık olarak takip eden bazı vatandaşlar elindeki altını bozdurmayı düşünürken, kimileri de altını yatırım aracı olarak kullanıyor. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları!

22 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz kurları ile ilgili yaptığı açıklamada durumun ekonomik olmadığını ve siyasi olduğunu ifade etti. Memiş vatandaşları panik yapmamaları konusunda da uyardı.
Hafta boyu 417-418 Türk lirası civarında hareket eden gram altın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının arkasından doların düşmesiyle beraber 404 Türk lirasına kadar gerilemişti…
Gram altın alış fiyatı 433,90 TL iken, gram altın satış fiyatı: 433,98 TL üzerinden işlem görüyor…
Çeyrek altın alış fiyatı: 686,00 TL iken, çeyrek altın satış fiyatı: 717,00 TL üzerinden işlem görüyor…
Altın (ONS) alış fiyatı 1.739,76 TL iken, anlık satış fiyatı 1,740,02 TL
Yarım altın alış fiyatı 1,373,00 TL iken güncel satış fiyatı 1,435,00
Reşat altın alış fiyatı 2,779,47 TL iken, 2,896,95 TL üzerinden satılıyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası!nın faiz kararının ardından geçtiğimiz hafta 417-418 TL civarında ilerleyen gram altın, doların düşüşü ile paralele olarak 404 TL'ye kadar düşmüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı
Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı
Bomba iddialar! 'Porno izlerken çıplak şekilde yakalayınca...'
Bomba iddialar! 'Porno izlerken çıplak şekilde yakalayınca...'
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
Piyasalardaki hareketlilik için flaş yorum!
22 ayar bilezik fiyatlarında yükseliş...
22 ayar bilezik fiyatlarında yükseliş...
Naturelgaz'ın halka arzı ertelenecek mi?
Naturelgaz'ın halka arzı ertelenecek mi?
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Altın fiyatları nasıl yön izleyecek?
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Tofaş'tan üretim durdurma kararı geldi!
Fed faiz kararını açıkladı
Fed faiz kararını açıkladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
Uygun fiyatlı et kuyruğu pandemiyi unutturdu
22 Mart 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları kaç oldu? İşte altın bilezik güncel fiyatı
22 Mart 14 ve 22 ayar bilezik fiyatları
Dolar ve Euro şu an ne kadar? 22 Mart anlık Dolar ve Euro fiyatları
Dolar ve Euro şu an ne kadar? 22 Mart anlık Dolar ve Euro fiyatları
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nden işçi maaşlarına büyük zam
Şehir hayatını bırakıp dağ evine yerleşti, balık tutarak haftada 2 bin lira kazanıyor
Pandemide dağ evine yerleşti, haftada 2 bin lira kazanıyor
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Mart Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!
Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 22 Mart Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.