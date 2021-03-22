22 Mart gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte anlık altın fiyatları

Merkez Bankası’nda yaşanan gelişmelerin ardından döviz ve altın kurları vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 22 Mart’ta anlık çeyrek altın, yarım altın ve gram altın fiyatlarını anlık olarak takip eden bazı vatandaşlar elindeki altını bozdurmayı düşünürken, kimileri de altını yatırım aracı olarak kullanıyor. Peki, anlık altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, güncel altın fiyatları!
22 Mart altın fiyatları ne kadar oldu?
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, döviz kurları ile ilgili yaptığı açıklamada durumun ekonomik olmadığını ve siyasi olduğunu ifade etti. Memiş vatandaşları panik yapmamaları konusunda da uyardı.
Hafta boyu 417-418 Türk lirası civarında hareket eden gram altın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın faiz kararının arkasından doların düşmesiyle beraber 404 Türk lirasına kadar gerilemişti…
Gram altın alış fiyatı 433,90 TL iken, gram altın satış fiyatı: 433,98 TL üzerinden işlem görüyor…
Çeyrek altın alış fiyatı: 686,00 TL iken, çeyrek altın satış fiyatı: 717,00 TL üzerinden işlem görüyor…
Altın (ONS) alış fiyatı 1.739,76 TL iken, anlık satış fiyatı 1,740,02 TL
Yarım altın alış fiyatı 1,373,00 TL iken güncel satış fiyatı 1,435,00
Reşat altın alış fiyatı 2,779,47 TL iken, 2,896,95 TL üzerinden satılıyor
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası!nın faiz kararının ardından geçtiğimiz hafta 417-418 TL civarında ilerleyen gram altın, doların düşüşü ile paralele olarak 404 TL'ye kadar düşmüştü
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