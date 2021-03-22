22 Mart gümüş fiyatları | Uzmanlardan gümüş yorumu

FED’in faiz kararının ardından pozitif yönde yükselişe geçen gümüş fiyatları, 6,08 TL civarında hareketlerini sürdürürken, yükselen döviz kurları ve altın fiyatlarıyla birlikte ivmeyi yukarı çıkardı. Gümüş, 22 Mart Pazartesi sabahı yukarı yönlü seyir izliyor…

22 Mart gümüş fiyatları ne kadar?

Önceki kapanışını 6,0898 TL'den kapatan gümüşün gramı, 22 Mart Pazartesi günü sabah saat 07:30 sıralarında 6,67 TL civarında hareket ediyor...

Altın fiyatlarının değişikliğinin ardından Teknik Analist Tunç Şatıroğlu, gümüş ile ilgili de önemli açıklamalarda bulundu Gümüşün ABD 10 yıllıklardaki sert yükselişe karşın 8 saatlikte Kaufman ortalamasının üzerinde durduğunu anımsatan Tunç Şatıroğlu, güçlü durduğunu ve altında biraz yükseliş olduğunda ve 26,40 geçilmesi durumunda yukarı yönde hareketin hızlanacağını düşündüğünü anlattı…

Altın fiyatlarının Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından düşüşe geçtiğini anımsatan Tunç Şatıroğlu, cumartesi günü 409 TL’ye kadar düşen gram altın haftanın son gününde 404 TL’den işlem gördüğünü vurguladı.

Altındaki düşüşün gümüşü de etkilediğine işaret eden Tunç Şatıroğlu, gümüşün gram fiyatının 6 Türk lirası 8 kuruştan satıldığını belirtti.

GÜMÜŞTE SON DURUM: 8 SAATE DİKKAT! Gümüş fiyatlarında meydana gelen düşüş pazar günü de devam ettiğini belirten Tunç Şatıroğlu, gram gümüş 6 lira 8 kuruş seviyesinde izlediğini, gümüşün ons fiyatı 26 dolar seviyesinde takip ettiğini anımsattı.