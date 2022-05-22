22 Mayıs çeyrek altın ne kadar? 22 Mayıs gram altın ne kadar? İşte 22 Mayıs 2022 Pazar gram, yarım, çeyrek altın fiyatları...

Piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 840,51 TL'den kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.560 TL'den işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 22 Mayıs 2022 Pazar günü altın fiyatları...

22 MAYIS GRAM, YARIM, ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

22 Mayıs Pazar günü, yani haftanın yedinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

22 Mayıs Pazar günü haftanın yedinci gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 940.51 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 945,16 lira satış fiyatı 945,60 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.220,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.121,00 TL satış fiyatı 6.233,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.121,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.065,00 TL alış ve 3.128,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.560 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 22 Mayıs itibariyle 1.533,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.564,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

