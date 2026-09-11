İBB raporu ortaya koydu! 40 bin binanın yarısı çürük: İstanbul'da en riskli iki ilçe...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz 2020’den Temmuz 2026’ya kadar ekiplerin talebiyle 40 bin bina inceledi. Bu binaların 20 bininin 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli durumda olduğu tespit edildi.

İstanbul'un en yüksek riskli ilçeleri de raporla tespit edildi. İşte o rapor…

20 BİN BİNA ÇÜRÜK ÇIKTI

Karar Gazetesi'nden Selin Işık'ın haberine göre; İncelenen 40 bin binanın 20 bininin yüksek veya çok yüksek riskli olduğu saptandı.

İBB verileri riskli binaların çoğunun 1999’dan önce inşa edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

EN FAZLA RİSK AVCILAR VE ZEYTİNBURNU'NDA

Avcılar'da incelenen binaların yüzde 19,07'si, Zeytinburnu'nda yüzde 14,59'u yüksek riskli durumda.

Bu oran Bağcılar’da yüzde 8,34, Küçükçekmece'de 7,8, Fatih'te 5,65, Esenyurt'ta 5,03.

Bu ilçeleri Bahçelievler yüzde 3,79, Silivri 3.40, Bakırköy 3.27 ve Esenler 3,27 ile takip etti.

EN AZ BAŞVURU KADIKÖY VE SULTANBEYLİ’DEN

Hızlı tarama yöntemine yapılan başvuruların yüzdeliklerin ilçe kapsamında dağılımına bakıldığında en çok başvuru Kadıköylülerden gelirken, en az talepte bulunan ilçe ise Sultanbeyli oldu.

İŞTE İLÇE İLÇE RİSK ORANLARI

Ümraniye: Yüzde 0,48

Ataşehir: Yüzde 0,52

Arnavutköy: Yüzde 0,57

Şişli: Yüzde 0,58

Eyüpsultan: Yüzde 0,64

Beylikdüzü: Yüzde 0,73

Tuzla: Yüzde 0,88

Kartal: Yüzde 0,89

Üsküdar: Yüzde 0,91

Kağıthane: Yüzde 0,94

Pendik: Yüzde 0,95

Kadıköy: Yüzde 0,10 (Yüzde 1,10)

Beyoğlu: Yüzde 1,17

Sultangazi: Yüzde 1,21

Maltepe: Yüzde 1,23

Gaziosmanpaşa: Yüzde 1,56

Bayrampaşa: Yüzde 2,09

Güngören: Yüzde 2,33

Büyükçekmece: Yüzde 2,58