FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak

İBB raporu ortaya koydu! 40 bin binanın yarısı çürük: İstanbul'da en riskli iki ilçe...

İBB'nin bina denetimleri, çürük binaları ortaya koydu. 40 bin binayı inceleyen ekipler, 20 bininin çok riskli olduğunu belirledi. İşte en riskli ilçeler...

İBB raporu ortaya koydu! 40 bin binanın yarısı çürük: İstanbul'da en riskli iki ilçe...
Cansu Çamcı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz 2020’den Temmuz 2026’ya kadar ekiplerin talebiyle 40 bin bina inceledi. Bu binaların 20 bininin 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli durumda olduğu tespit edildi.

İstanbul'un en yüksek riskli ilçeleri de raporla tespit edildi. İşte o rapor…

20 BİN BİNA ÇÜRÜK ÇIKTI

Karar Gazetesi'nden Selin Işık'ın haberine göre; İncelenen 40 bin binanın 20 bininin yüksek veya çok yüksek riskli olduğu saptandı.

İBB verileri riskli binaların çoğunun 1999’dan önce inşa edildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

EN FAZLA RİSK AVCILAR VE ZEYTİNBURNU'NDA

Avcılar'da incelenen binaların yüzde 19,07'si, Zeytinburnu'nda yüzde 14,59'u yüksek riskli durumda.

Bu oran Bağcılar’da yüzde 8,34, Küçükçekmece'de 7,8, Fatih'te 5,65, Esenyurt'ta 5,03.

Bu ilçeleri Bahçelievler yüzde 3,79, Silivri 3.40, Bakırköy 3.27 ve Esenler 3,27 ile takip etti.

İBB raporu ortaya koydu! 40 bin binanın yarısı çürük: İstanbul da en riskli iki ilçe... 1

EN AZ BAŞVURU KADIKÖY VE SULTANBEYLİ’DEN

Hızlı tarama yöntemine yapılan başvuruların yüzdeliklerin ilçe kapsamında dağılımına bakıldığında en çok başvuru Kadıköylülerden gelirken, en az talepte bulunan ilçe ise Sultanbeyli oldu.

İŞTE İLÇE İLÇE RİSK ORANLARI

Ümraniye: Yüzde 0,48

Ataşehir: Yüzde 0,52

Arnavutköy: Yüzde 0,57

Şişli: Yüzde 0,58

Eyüpsultan: Yüzde 0,64

Beylikdüzü: Yüzde 0,73

Tuzla: Yüzde 0,88

Kartal: Yüzde 0,89

Üsküdar: Yüzde 0,91

Kağıthane: Yüzde 0,94

Pendik: Yüzde 0,95

Kadıköy: Yüzde 0,10 (Yüzde 1,10)

Beyoğlu: Yüzde 1,17

Sultangazi: Yüzde 1,21

Maltepe: Yüzde 1,23

Gaziosmanpaşa: Yüzde 1,56

Bayrampaşa: Yüzde 2,09

Güngören: Yüzde 2,33

Büyükçekmece: Yüzde 2,58

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konkordato sürecindeydi! Ünlü meyve suyu markası iflastan kurtulduKonkordato sürecindeydi! Ünlü meyve suyu markası iflastan kurtuldu
Bakanlık harekete geçti! O ürün için piyasadan toplatma kararı Bakanlık harekete geçti! O ürün için piyasadan toplatma kararı

Anahtar Kelimeler:
deprem ibb risk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Uyuşturucu baronu İslam Yakut İstanbul'da yakalandı

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

Erdoğan'dan seçim açıklaması: "İnşallah önümüzde yaklaşan..."

İşte İsmail Kartal'ın kafasın su şişesi atıldığı an!

İşte İsmail Kartal'ın kafasın su şişesi atıldığı an!

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

Konuşma ve yazma yeteneğini kaybetti! "Amansız bir hastalık..."

3 TL, 6 TL, 9 TL ve 12 TL... Yeni Partili isimden mazot fiyatları çıkışı

3 TL, 6 TL, 9 TL ve 12 TL... Yeni Partili isimden mazot fiyatları çıkışı

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi

ABD verisi açıklandı, altın sert düştü! Gözler yarına çevrildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.