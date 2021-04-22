22 Nisan altın bilezik fiyatları son durum | 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların sıklıkla merak ettiği altın fiyatları durgun seyrine devam ediyor. Altın bilezik fiyatları da günün ilk saatlerinde, dün kapanıştaki seviyelerini koruyor. 14 ayar altın bilezik dün günü 267 seviyesinde kapattı. 22 Nisan, 22 ayar, 18 ayar ve 14 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar?

Altın bilezik gram fiyatları

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 437,18 ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 22 Nisan itibarıyla %0,13 artışla 428,72 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 424,16, en yüksek 428,27 seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 427,78 seviyesinde kapattı. 1 22 Ayar Bilezik 428,72 TL'ye karşılık gelmektedir.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 357,72 ile başlayan 18 Ayar Altın, 22 Nisan itibarıyla %0,11 artışla 355.07 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 339,51, en yüksek 342,80 seviyelerini gören 18 Ayar Altın, günü 342,41 seviyesinde kapattı. 1 18 Ayar Altın 355.07 TL'ye karşılık gelmektedir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI Güne 278,21 ile başlayan 14 Ayar Altın, 22 Nisan itibarıyla %0,11 artışla 260,29 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 265,10, en yüksek 267,67 seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 267,36 seviyesinde kapattı. 1 14 Ayar Altın 260,29 TL'ye karşılık gelmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 476,12 TL // SATIŞ: 476,20 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 765 TL // SATIŞ: 783 TL

YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 1.520 TL // SATIŞ: 1.567 TL

TAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.093 TL // SATIŞ: 3.171 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI ALIŞ: 3.059 TL // SATIŞ: 3.000 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ: 3.041 TL // SATIŞ: 3.122 TL