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22 Nisan altın fiyatlarında son durum | 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

22.04.2021 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altınlar düğünlerin vazgeçilmez takıları arasında yer alıyor. Yatırımcıların ise uzun yıllardır kullandıkları bir yatırım aracı olarak ortaya çıkıyor. Altın fiyatları dolar kurundan oldukça etkilenen piyasalar arasında yer alıyor. Gram altın fiyatı dün kapanışta, 472 seviyelerinde kapatırken, çeyrek altın ise günü 766 seviyelerinde kapattı. 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların yakında takip ettikleri altın fiyatları son günlerde durgun bir seyirde ilerlerken, yatırımcıların gözleri de altın fiyatlarına çevrildi. Yarım altın dün kapanışta 1.533 seviyesindeyken bugün sabah saatlerinde güne yakın seviyelerde başladı. Cumhuriyet altını ise 21 Nisan gününü 3.155 seviyesinde kapattı. 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 467,90 TL // SATIŞ: 472,06 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 758,77 TL // SATIŞ: 774,48 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 774,48 TL // SATIŞ: 1.548 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.035 TL // SATIŞ: 3.067 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.059 TL // SATIŞ: 3.000 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.121 TL // SATIŞ: 3.153 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.092 TL // SATIŞ: 3.173 TL
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın tam altın
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