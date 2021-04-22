22 Nisan altın fiyatlarında son durum | 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?

Yatırımcıların yakında takip ettikleri altın fiyatları son günlerde durgun bir seyirde ilerlerken, yatırımcıların gözleri de altın fiyatlarına çevrildi. Yarım altın dün kapanışta 1.533 seviyesindeyken bugün sabah saatlerinde güne yakın seviyelerde başladı. Cumhuriyet altını ise 21 Nisan gününü 3.155 seviyesinde kapattı. 22 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar oldu?