22 Temmuz 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları! 22 Temmuz 2022 Cuma

22 Ayar bilezik ne kadar oldu? 22 Temmuz Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde hem vatandaşlar hem de yatırımcılar internette araştırma yapıyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeye devam etmişti. Öte yandan dolardaki yükseliş de altın fiyatlarına yön veriyor. Vatandaşlar internette "22 Temmuz 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu?" konu başlığını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

22 TEMMUZ'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

22 Temmuz Cuma günü 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 923,35 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, 22 Temmuz 2022 itibariyle 909,09 TL alış ve 923,35 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 700,98 TL'den yapan 18 ayar altın ise 712,23 TL alış ve 712,33 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 660,54 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise - %0,235 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 547,02 TL alış ve 658,23 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.