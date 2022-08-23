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23 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ağustos 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

23.08.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatlarında son durum, düğün sezonu sebebiyle 23 Ağustos 2022 Salı günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yeni haftaya düşüşle başlayan altın fiyatları ile ilgili 23 Ağustos 2022 Salı gününün güncel rakamlarını öğrenmek isteyen kişiler altın bilezik fiyatlarını da araştırıyor. Peki 23 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ağustos 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

23 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 23 Ağustos 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

Altın bilezik fiyatlarına ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Güncel fiyatlar merak konusu oldu. Peki 23 Ağustos 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Ağustos 2022 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

bilezik altın

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 948,33 TL seviyelerinde yapan 22 ayar altın bileziğin alışı 928,81 TL, satışı ise 939,31 TL oldu.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 735,57 TL seviyelerinde yapan 18 ayar altın bilezik 738,70 TL'den alınıyor ve 7388,83 TL'den satılıyor.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

Önceki gün kapanışını 672,44 TL seviyelerinde yapan 14 ayar altın bileziğin alış fiyatı 560,32 TL, satışı 672,17 TL oldu.

23 AĞUSTOS 2022 ALTIN FİYATLARI

Altın fiyatları 23 Ağustos Salı günü, yani haftanın ikinci gününde yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1.007,64'ten yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1.011,19 lira satış fiyatı 1.011,43 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.707,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.629,00 TL satış fiyatı 6.718,00 TL satış fiyatına sahip.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.365.00 TL'den yapan yarım altın, 3.313,00 TL alış 3.367,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.682,00 TL seviyesinde yapmıştı. 23 Ağustos itibariyle 1.662,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.685,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

TAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Tam altın alış fiyatı: 6.658,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 6.737,00 TL

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