23 Mart anlık 14 ayar ve 22 ayar bilezik gram fiyatları | 23 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatları ne kadar oldu?

Yaşanan hareketlilik sonrası İstanbul Borsası’nda dün devre kesiciler devreye girdi ve geçici bir süreliğine alım satım işlemleri durduruldu. Yaşanan bu gelişmelerden 14 ayar ve 22 ayar gram fiyatları da oldukça fazla etkilendi. Vatandaşlar ise 23 Mart 14 ayar ve 22 ayar altın bilezik gram fiyatlarını araştırmaya başladı.

23 MART ANLIK 14 AYAR VE 22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATLARI

22 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR? Güne 403,79 TL ile başlayan 22 Ayar Bilezik, 23 Mart itibariyle %0,71 artışla 390,77 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 393,27 TL, en yüksek 398,82 TL seviyelerini gören 22 Ayar Bilezik, günü 398,43 TL seviyesinde kapattı. Bir 22 Ayar Bilezik 390,77 TL'ye karşılık gelmektedir. 22 ayar bilezik gram altın satış fiyatı ise 419,88 TL’dir.

14 AYAR ALTIN BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR? Güne 256,96 ile başlayan 14 Ayar Altın, 23 Mart itibariyle %0,72 artışla 236,80 TL’den işlem görüyor. Dün en düşük 245,79 TL, en yüksek 249,26 TL seviyelerini gören 14 Ayar Altın, günü 249,02 seviyesinde kapattı. Bir 14 Ayar Altın 236,83 TL'ye karşılık gelmektedir. 14 ayar altın bilezik gram satış fiyatı ise 285,70 TL’den işlem görmektedir.

GRAM ALTIN FİYATI ALIŞ: 438,35 TL SATIŞ: 438,43 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI ALIŞ: 701,36 TL SATIŞ: 716,83 TL

YARIM ALTIN FİYATI ALIŞ: 1,397 TL SATIŞ: 1,433 TL

ZİYNET ALTIN FİYATLARI ALIŞ: 2,804 TL SATIŞ: 2,857 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI ALIŞ: 2,805 TL SATIŞ: 2,858 TL