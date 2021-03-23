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23 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları | 23 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.03.2021 08:22 | Son Güncelleme

Kripto para piyasası, Asya piyasalarında gerçekleşen hareketlilikten sonra yatırımcıların merak konusu oldu. Bitcoin ve Ethereum’un fiyatlarını merak eden yatırımcılar, bu konuyu araştırmaya başladı. Kripto para piyasasında Bitcoin ve Ethereum alım satımı yapan yatırımcılar fiyatları merak ediyor.

Yatırımcılar gözünü piyasalardaki hareketlilikten sonra kripto para piyasasına çevirdi. Bitcoin ve Ethereum fiyatları da piyasalardan etkilenen para birimlerinden oldu. Bitcoin’in yaşadığı rekorla beraber yatırımcılar tarafından merak edilen Ethereum ve Bitcoin fiyatları da ilgiyle takip edildi. Peki 23 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

23 MART BİTCOİN VE ETHEREUM NE KADAR OLDU?

23 MART BİTCOİN NE KADAR?

23 MART BİTCOİN NE KADAR?
Coinbase’e göre 23 Mart itibariyle 1 Bitcoin, 424,983 TL’den işlem görüyor.

23 MART ETHEREUM NE KADAR?

23 MART ETHEREUM NE KADAR?
Coinbase’e göre 23 Mart itibariyle 1 Ethereum,13,271 TL’den işlem görüyor.

BİTCOİN NEDİR?

BİTCOİN NEDİR?
Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.

ETHEREUM NEDİR?

ETHEREUM NEDİR?
Ethereum akıllı sözleşme (komut dosyası) işlevselliğine sahip, açık kaynak kodlu, halka açık ve blok tabanlı dağıtılmış bilgi işlem platformudur. Ethereum, uluslararası bir ortak düğüm ağı kullanarak komut dosyalarını çalıştırabilen merkezi olmayan bir Turing tam sanal makinesi ya da diğer adıyla Ethereum Sanal Makinesi ile işlem görür. Ethereum, hesaplar arasında aktarılan ve gerçekleştirilen hesaplamalar için katılımcı düğümleri telafi etmek için kullanılabilen "eter" isimli bir şifreleme simgesi de sağlar. Gas adında dahili bir işlem fiyatlandırma mekanizması ise, spam'ı azaltmak ve kaynaklarını ağ üzerinde tahsis etmek için kullanılır.
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