23 Mart Bitcoin ve Ethereum fiyatları | 23 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar oldu?

Yatırımcılar gözünü piyasalardaki hareketlilikten sonra kripto para piyasasına çevirdi. Bitcoin ve Ethereum fiyatları da piyasalardan etkilenen para birimlerinden oldu. Bitcoin’in yaşadığı rekorla beraber yatırımcılar tarafından merak edilen Ethereum ve Bitcoin fiyatları da ilgiyle takip edildi. Peki 23 Mart Bitcoin ve Ethereum ne kadar?

23 MART BİTCOİN VE ETHEREUM NE KADAR OLDU?

23 MART BİTCOİN NE KADAR? Coinbase’e göre 23 Mart itibariyle 1 Bitcoin, 424,983 TL’den işlem görüyor.

23 MART ETHEREUM NE KADAR? Coinbase’e göre 23 Mart itibariyle 1 Ethereum,13,271 TL’den işlem görüyor.

BİTCOİN NEDİR? Dünyadaki en popüler Bitcoin paritesidir. Bitcoin merkezi bir otorite veya bankalar olmadan kişiden kişiye gerçekleşen bir teknoloji ile çalışır; Bitcoin tedarik ve transferlerinin yönetimi ağ tarafından ortaklaşa yürütülür. Bitcoin açık kaynak kodlu ve tasarımı halka açıktır, bu kriptoparayı kimse kontrol etmez ya da sahibi değildir ve herkes bu yapı içerisinde yer alabilir. Bitcoin fiyatının kısa süre içerisinde önemli bir şekilde artması Bitcoin/Dolar paritesini aktif yatırım ve işlem yapanlar arasında kısa sürede popüler hale getirmiştir. Kendine has birçok özelliği yanısıra, daha önceki herhangi bir ödeme metodu ile sağlanamayan ödeme yöntemi ile kullanıcılarını heyecanlandırmaktadır.