FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 23 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

23 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

23.05.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? sorusunun yanıtı ve kripto paralar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi, Ethereum, Dogecoin, Ripple'da son durumu araştırmaya başladı. Peki 23 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte konuya ilişkin ayrıntılar...

23 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar?

Kripto para piyasasında son 7 haftada yaklaşık 1 trilyon dolarlık kayıp yaşandı. Vatandaşlar kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki 23 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

BİTCOİN KAÇ TL? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

23 Mayıs Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 480.341,18 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 480.341,02 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 23 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,91 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.200,64, Bitcoin'in satış fiyatı 30.200,63 Dolar oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 23 Mayıs Pazartesi günü yüzde 3,26 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.034,7800 dolar, satış fiyatı ise 2.034,7700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

23 Mayıs Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 32.363,1759 TL, satış fiyatı 32.363,0169 TL'dir.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 23 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,38 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0860 Dolar, satış fiyatı ise 0,0859 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

23 Mayıs Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,3678 satış fiyatı ise 1,3662 oldu.

Bugün Bitcoin kaç Dolar ve kaç TL oldu? 15 Mart 2022 Salı

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 23 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,36 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,4210 Dolar, satış fiyatı ise 0,4209 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6960 TL, satış fiyatı ise 6,6944 TL oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!12 boyunca ödenecek 1.100 TL nakit desteği!
Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!
Benzin fiyatına indirim geldi! Benzin fiyatına indirim geldi!
Anahtar Kelimeler:
bitcoin Ethereum Kripto para Dogecoin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dul ve yetim aylığına da enflasyon farkı geliyor!

Dikkat çeken 2. el otomobil açıklaması: Olumlu yansımaları olacaktır

Dikkat çeken 2. el otomobil açıklaması: Olumlu yansımaları olacaktır

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Kira fiyatlarına yeni düzenleme!

Sigaraya zam geldi mi?

Sigaraya zam geldi mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Sakin kalanın kazançlı çıkacağı bir hafta olacak

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Göğüs ölçülerini eleştirdiler! “Erkek gibi görünüyorsun”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Metabolizmayı hızlandırır, libidoyu artırır, mantara karşı korur...

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.