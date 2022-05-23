Kripto para piyasasında son 7 haftada yaklaşık 1 trilyon dolarlık kayıp yaşandı. Vatandaşlar kripto para piyasalarına ilişkin son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki 23 Mayıs Bitcoin ne kadar oldu? Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Ripple ne kadar? İşte merak edilenler...

BİTCOİN KAÇ TL? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

23 Mayıs Pazartesi günü Bitcoin alış fiyatı 480.341,18 TL, Bitcoin satış fiyatı ise 480.341,02 TL oldu.

BUGÜN BİTCOİN KAÇ DOLAR?

Bitcoin'in değeri, 23 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,91 artış gösterdi. Bitcoin'in alış fiyatı 30.200,64, Bitcoin'in satış fiyatı 30.200,63 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ DOLAR?

Ethereum'un değeri 23 Mayıs Pazartesi günü yüzde 3,26 arttı. Ethereum'un alış fiyatı 2.034,7800 dolar, satış fiyatı ise 2.034,7700 Dolar oldu.

ETHEREUM KAÇ TL? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

23 Mayıs Pazartesi günü Ethereum'un alış fiyatı 32.363,1759 TL, satış fiyatı 32.363,0169 TL'dir.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin'in değeri 23 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,38 artış gösterdi. Bugün, Dogecoin alış fiyatı 0,0860 Dolar, satış fiyatı ise 0,0859 Dolar oldu.

DOGECOİN KAÇ TL? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

23 Mayıs Pazartesi günü Dogecoin alış fiyatı 1,3678 satış fiyatı ise 1,3662 oldu.

RİPPLE KAÇ DOLAR?

Ripple'ın değeri 23 Mayıs Pazartesi günü yüzde 2,36 yükseldi. Ripple alış fiyatı 0,4210 Dolar, satış fiyatı ise 0,4209 Dolar oldu.

RİPPLE KAÇ TL? 23 MAYIS 2022 PAZARTESİ

Bugün Ripple'ın alış fiyatı 6,6960 TL, satış fiyatı ise 6,6944 TL oldu.

