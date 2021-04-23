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  4. 23 Nisan Altın fiyatlarında ilk rakamlar | 23 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

23 Nisan Altın fiyatlarında ilk rakamlar | 23 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

23.04.2021 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarındaki hareketlilik yatırımcıların ilgisini çekti. Gram altın fiyatları, 22 Nisan tarihinde 2021 yılının en yüksek seviyesini gördü. Altının Ons fiyatı ise şu an itibariyle 1.784 seviyesinde bulunuyor. 22 Nisan gününde gram altın dün 482.51 TL seviyelerine kadar yükseldi. Bir süredir durgun bir şekilde hareket eden altın fiyatları, dolar kurundaki artıştan etkilendi. Gram altın kapanışta 471 TL seviyelerinde bulunurken, çeyrek altın ise 775 seviyelerinde günü kapattı.

Dolar kurunda yaşanan yükselişten oldukça etkilenerek değer kazanan altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. ABD ve Rusya arasındaki gerilim ve %1,55 seviyesinde dengelenen ABD 1 yıllık tahvil faizleri altın fiyatlarını destekler nitelikte bir performans sergiledi. Dolar kurunun bu denli yükselmesi ise altın fiyatlarını da 2021 yılının en yüksek seviyesine kadar itmiş oldu. Uzmanların tahminlerine göre Amerikan Dolarının 8,20 seviyesinin üzerinde kalması, gram altının 490 seviyelerini görmesine neden olabilir.

Altın Fiyatları

GRAM ALTIN FİYATI

GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 477,53 TL // SATIŞ: 477,61 TL

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 765 TL // SATIŞ: 789 TL

YARIM ALTIN FİYATI

YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.520 TL // SATIŞ: 1.577 TL

TAM ALTIN FİYATI

TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.028 TL // SATIŞ: 3.089 TL

ZİYNET ALTIN FİYATI

ZİYNET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 3.089 TL // SATIŞ: 3.028 TL

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

CUMHURİYET ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.040 TL // SATIŞ: 3.144 TL

ATA ALTINI FİYATI

ATA ALTINI FİYATI
ALIŞ: 3.118 TL // SATIŞ: 3.227 TL
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Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın yarım altın Amerikan Doları
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