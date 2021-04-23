23 Nisan Altın fiyatlarında ilk rakamlar | 23 Nisan gram altın, çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Dolar kurunda yaşanan yükselişten oldukça etkilenerek değer kazanan altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. ABD ve Rusya arasındaki gerilim ve %1,55 seviyesinde dengelenen ABD 1 yıllık tahvil faizleri altın fiyatlarını destekler nitelikte bir performans sergiledi. Dolar kurunun bu denli yükselmesi ise altın fiyatlarını da 2021 yılının en yüksek seviyesine kadar itmiş oldu. Uzmanların tahminlerine göre Amerikan Dolarının 8,20 seviyesinin üzerinde kalması, gram altının 490 seviyelerini görmesine neden olabilir.