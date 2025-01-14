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23 Ocak'ta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Yatırım için bekleyenler dikkat: Son fırsat olabilir

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.01.2025 08:24
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Merkez Bankası 2024 yılının son faiz kararında beklentiler üzerine ilk faiz indirimini gerçekleştirmişti. Gözler 23 Ocak'ta yapılacak PPK toplantısındayken mevduat faizlerinde neler olacağı da merak ediliyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, yüksek mevduat faizi için son fırsat mı? sorusuna yanıt vererek kritik açıklamalarda bulundu.

23 Ocak'ta Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Yatırım için bekleyenler dikkat: Son fırsat olabilir

Merkez Bankası 23 Ocak'ta ikinci bir faiz indirimine gidecek mi? TCMB 2024'ün son toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47,50'ye çekmişti. Merkez Bankası'nın bu hamlesi sonrası Ocak ayında da faiz indirimi gelir mi sorusu sorulmaya başlandı.

FAİZ ORANLARINDA SON DURUM NE?

Merkez'in kararından etkilenen mevduat faizleri oranlarında ise son durum merak ediliyor. Bazı mevduatlarda faiz oranlarının yükseldiği gözlemlenirken bazıları düşüş izleniyor. Milliyet'e konuşan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, faiz oranlarının yüzde 46'lara kadar düştüğünü kaydetti.
Bayram, sadece politika faizinin değil; Merkez Bankası'nın uyguladığı rasyoların da kritik olduğunu belirterek, " Bankalar bu karlılıklarını müşterilerine yüksek veya düşük faizle yansıtabiliyor" sözlerini kullandı.
Bankaların 'hoş geldin' faizleri ile kampanya yaptıklarını belirten Bayram, faiz oranlarının yüzde 50-52'ye kadar çıkabildiğini söyledi.

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1 MİLYON LİRANIN GETİRİSİ

1 milyon liranın 32 günlük vadeli mevduatta ne kadar getiri elde edildiğini belirten Bayram, "1 milyon TL’sini 32 günlük vadeli mevduata yatıran bir kişi yüzde 46-47 faiz oranı ile aylık net 37.084 TL kazanç sağlayabiliyor" şeklinde konuştu.

FAİZ İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

Merkez Bankası 23 Ocak tarihinde politika faiz kararını açıklayacak. Merkez'in kararı öncesi ise tahminler yapılıyor. Bayram, Merkez'in kararı öncesi şu şekilde açıklamalarda bulundu:
"Merkez Bankası’nın önümüzdeki faiz toplantısı olan 23 Ocak’ta yine bir miktar faiz indirimi yapması öngörülüyor. %47.5 olan politika faizi gecelik faizle beraber %46’ya düşmüş durumda ve yıllık enflasyon olan %43.48’in hala üzerinde reel faiz sürüyor. Kaldı ki hedeflenen enflasyona göre bakmak gerekiyor. %21 yıl sonu enflasyon hedefi olduğu için şu anda kabaca faizlerde %25’ler civarında net reel getiri sürüyor diyebiliriz. Bu sebeple Merkez Bankası faiz indirim döngüsüne devam edecektir diye tahmin ediyorum"

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BU SON FIRSAT OLABİLİR

Mevduat faizlerinin en fazla kazandıran yatırım aracı olduğunu belirten Bayram, "TL mevduatı yüksek faiz getirisi ile birlikte sene ortasına kadar net reel getiri sunacaktır” deyip sözlerini noktaladı.

Hissenet
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası mevduat faizi
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